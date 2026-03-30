$43.840.0450.490.12
Чиновниця Мінкульту отримала підозру за виправдовування агресії рф - прокуратура оприлюднила запис розмов

Київ • УНН

 • 824 перегляди

Начальниці відділу Міністерства культури оголосили підозру за заперечення агресії рф. Вона виправдовувала обстріли та писала листи путіну від імені сина.

Співробітниці Міністерства культури повідомлено про підозру у виправдовуванні збройної агресії рф проти України, повідомили у понеділок в Офісі Генпрокурора, оприлюднивши записи розмов, пише УНН.

Начальниці одного з відділів Міністерства культури України повідомлено про підозру у визнанні правомірною, запереченні збройної агресії рф проти України. Дії підозрюваної, яка є службовою особою, кваліфіковано за ч. 3 ст. 436-2 КК України

За даними слідства, "підозрювана, обіймаючи посаду керівника одного з відділів Міністерства, у своїх розмовах виправдовувала дії рф, а повномасштабне вторгнення російських військових до України подавала не як агресію, а законні дії".

"Зокрема, жінка у своїх розмовах стверджувала, що Україна сама спровокувала війну, сама провокує удари по енергетичних об’єктах. Також посадовиця розмірковувала, куди росіянам краще вдарити своєю ракетою, та ще й не однією. Усе це жінка говорила, мешкаючи у Києві та щодня спостерігаючи трагічні наслідки дій рф", - вказали в Офісі Генпрокурора.

Окрім того, під час обшуку вдома у підозрюваної, за даними ОГП, "виявлено листи до путіна та невідомих адресатів від імені сина жінки, у яких він просить допомогти йому виїхати з України, оскільки "не хоче жити серед нацистів" та бачить своє майбутнє в росії".

"Ініційована Службою безпеки лінгвістична експертиза підтвердила факти інформаційно-підривної діяльності фігурантки на користь рф", - вказали також у СБУ.

"До суду скеровано клопотання про обрання підозрюваній запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - зазначається у повідомленні прокуратури.

