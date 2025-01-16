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Четыре страны были искренни, но они не хотели видеть нас в НАТО: Зеленский назвал противников вступления Украины в Альянс

Киев  •  УНН

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Президент Украины назвал США, Венгрию, Словакию и Германию странами, которые не хотели видеть Украину в НАТО. Во время пресс-конференции с британским премьером он отметил, что каждая из этих стран имела свои причины.

США, Венгрия, Словакия, Германия не хотели видеть нас в НАТО по разным своим причинам. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, передает УНН.

Детали

США, Венгрия, Словакия, Германия были искренни и они не хотели видеть нас в НАТО. Это открытый разговор. И мне кажется, здесь нет секретов, это те четыре страны, которые по разным своим причинам пока не видели Украину в НАТО

- сказал Зеленский. 

Напомним,

Подписанное соглашение о столетнем сотрудничестве Украины и Великобритании, в частности, предусматривает, укрепление безопасности и достижение консенсуса относительно членства в НАТО и построении партнерства в сфере морской безопасности. 

Павел Башинский

Павел Башинский

политика
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soedinennoe-korolevstvoВеликобритания
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