Четыре страны были искренни, но они не хотели видеть нас в НАТО: Зеленский назвал противников вступления Украины в Альянс
Киев • УНН
Президент Украины назвал США, Венгрию, Словакию и Германию странами, которые не хотели видеть Украину в НАТО. Во время пресс-конференции с британским премьером он отметил, что каждая из этих стран имела свои причины.
США, Венгрия, Словакия, Германия не хотели видеть нас в НАТО по разным своим причинам. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, передает УНН.
Детали
США, Венгрия, Словакия, Германия были искренни и они не хотели видеть нас в НАТО. Это открытый разговор. И мне кажется, здесь нет секретов, это те четыре страны, которые по разным своим причинам пока не видели Украину в НАТО
Напомним,
Подписанное соглашение о столетнем сотрудничестве Украины и Великобритании, в частности, предусматривает, укрепление безопасности и достижение консенсуса относительно членства в НАТО и построении партнерства в сфере морской безопасности.