Четыре страны были искренни, но они не хотели видеть нас в НАТО: Зеленский назвал противников вступления Украины в Альянс

США, Венгрия, Словакия, Германия не хотели видеть нас в НАТО по разным своим причинам. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, передает УНН.

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США, Венгрия, Словакия, Германия были искренни и они не хотели видеть нас в НАТО. Это открытый разговор. И мне кажется, здесь нет секретов, это те четыре страны, которые по разным своим причинам пока не видели Украину в НАТО