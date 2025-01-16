Чотири країни були щирі, але вони не хотіли бачити нас в НАТО: Зеленський назвав противників вступу України до Альянсу

США, Угорщина, Словаччина, Німеччина не хотіли бачити нас в НАТО з різних свої причин. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, передає УНН.

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США, Угорщина, Словаччина, Німеччина були щирі і вони не хотіли бачити нас в НАТО. Це відкрита розмова. І мені здається, тут немає секретів, це ті чотири країни, які з різних своїх причин поки що не бачили Україну в НАТО - сказав Зеленський.

Нагадаємо

Підписана угода про сторічну співпрацю України та Великої Британії, зокрема, передбачає, зміцнення безпеки та досягнення консенсусу щодо членства в НАТО та побудові партнерства у сфері морської безпеки.