Чотири країни були щирі, але вони не хотіли бачити нас в НАТО: Зеленський назвав противників вступу України до Альянсу
Київ • УНН
Президент України назвав США, Угорщину, Словаччину та Німеччину країнами, які не хотіли бачити Україну в НАТО. Під час пресконференції з британським прем'єром він зазначив, що кожна з цих країн мала свої причини.
США, Угорщина, Словаччина, Німеччина не хотіли бачити нас в НАТО з різних свої причин. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, передає УНН.
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США, Угорщина, Словаччина, Німеччина були щирі і вони не хотіли бачити нас в НАТО. Це відкрита розмова. І мені здається, тут немає секретів, це ті чотири країни, які з різних своїх причин поки що не бачили Україну в НАТО
Нагадаємо
Підписана угода про сторічну співпрацю України та Великої Британії, зокрема, передбачає, зміцнення безпеки та досягнення консенсусу щодо членства в НАТО та побудові партнерства у сфері морської безпеки.