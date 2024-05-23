Черкасское учебное заведение для детей с инвалидностью получило важные для обучения наборы по робототехнике

Дети с инвалидностью, которые являются воспитанниками Черкасского учебно-реабилитационного центра "Країна добра", получили наборы LEGO для программирования роботов и управления ими. Конструктор передал Благотворительный фонд "МХП-Громаді", который получил финансирование в рамках программы "Дитячий прихисток" от Райффайзен Банка, передает УНН.

Фонд уже 9 лет работает для развития громад и активно поддерживает подобные молодежные инициативы.

"Країна добра" - это учебное заведение, которое предоставляет образовательные, реабилитационные и коррекционные услуги детям с инвалидностью. На сегодня образовательным процессом охвачено около 130 учеников с нарушениями слуха, речи, расстройствами аутистического спектра, нарушениями интеллектуального развития, синдромом Дауна.

Центр осуществляет работу по социализации детей через внедрение методик STEM-образования, охватывающей естественные науки, технологии, техническое творчество, искусство и математику. Как результат, в Центре функционирует кружок робототехники, что помогает ученикам получить фундаментальные знания для дальнейшего развития, выбора профессии, обеспечения будущего.

По словам заместителя директора по учебно-воспитательной работе Оксаны Котик, несмотря на нарушения развития и инвалидность, воспитанники заведения на уровне со своими сверстниками из учреждений общего среднего образования участвуют в различных образовательных активностях, в том числе и в соревнованиях по робототехнике.

"Участие в соревнованиях наших детей дает возможность получить навыки по инженерии, но самое важное такая практика помогает им социализироваться. Когда наши ученики находятся в окружении других детей, они чувствуют себя равными среди равных - это и есть инклюзия", - комментирует Котик.

Добавим, что "МХП-Громаді" также поддерживает проект врачей НДСБ "Охматдет" в рамках проекта "Копилка здоровья". Врачи столичного "Охматдета" выезжают в разные регионы Украины, чтобы проверить состояние здоровья маленьких пациентов.

"Ведь, по наблюдениям медиков, хронический стресс из-за войны, ракетных атак, воздушных тревог сказывается на детском здоровье даже в условно безопасных регионах", - говорят в МХП.

Так, только в течение 2023 года специалисты "Охматдета" провели почти более полусотни подобных выездных консультаций. Команда детских врачей выезжала в деоккупированные города Житомирской, Киевской и Черниговской областей.

Во время выездов специалисты используют гематологический, биохимический и анализатор электролитов, приобретенные БФ "МХП-Громаді".

Оборудование позволяет максимально быстро сдать и получить результаты анализов.

Справка

"МХП-Громаді" - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия - комплексное развитие громад. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городов и сел.

С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, которые находятся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, громады, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.