Черкасское учебное заведение для детей с инвалидностью получило важные для обучения наборы по робототехнике
Киев • УНН
Дети с особыми потребностями учебно-реабилитационного центра «Країна добра» в Черкассах получили наборы робототехники LEGO, предоставленные Благотворительным фондом «МХП-Громаді» для популяризации STEM-образования и социализации.
Дети с инвалидностью, которые являются воспитанниками Черкасского учебно-реабилитационного центра "Країна добра", получили наборы LEGO для программирования роботов и управления ими. Конструктор передал Благотворительный фонд "МХП-Громаді", который получил финансирование в рамках программы "Дитячий прихисток" от Райффайзен Банка, передает УНН.
Фонд уже 9 лет работает для развития громад и активно поддерживает подобные молодежные инициативы.
"Країна добра" - это учебное заведение, которое предоставляет образовательные, реабилитационные и коррекционные услуги детям с инвалидностью. На сегодня образовательным процессом охвачено около 130 учеников с нарушениями слуха, речи, расстройствами аутистического спектра, нарушениями интеллектуального развития, синдромом Дауна.
Центр осуществляет работу по социализации детей через внедрение методик STEM-образования, охватывающей естественные науки, технологии, техническое творчество, искусство и математику. Как результат, в Центре функционирует кружок робототехники, что помогает ученикам получить фундаментальные знания для дальнейшего развития, выбора профессии, обеспечения будущего.
По словам заместителя директора по учебно-воспитательной работе Оксаны Котик, несмотря на нарушения развития и инвалидность, воспитанники заведения на уровне со своими сверстниками из учреждений общего среднего образования участвуют в различных образовательных активностях, в том числе и в соревнованиях по робототехнике.
"Участие в соревнованиях наших детей дает возможность получить навыки по инженерии, но самое важное такая практика помогает им социализироваться. Когда наши ученики находятся в окружении других детей, они чувствуют себя равными среди равных - это и есть инклюзия", - комментирует Котик.
Добавим, что "МХП-Громаді" также поддерживает проект врачей НДСБ "Охматдет" в рамках проекта "Копилка здоровья". Врачи столичного "Охматдета" выезжают в разные регионы Украины, чтобы проверить состояние здоровья маленьких пациентов.
"Ведь, по наблюдениям медиков, хронический стресс из-за войны, ракетных атак, воздушных тревог сказывается на детском здоровье даже в условно безопасных регионах", - говорят в МХП.
Так, только в течение 2023 года специалисты "Охматдета" провели почти более полусотни подобных выездных консультаций. Команда детских врачей выезжала в деоккупированные города Житомирской, Киевской и Черниговской областей.
Во время выездов специалисты используют гематологический, биохимический и анализатор электролитов, приобретенные БФ "МХП-Громаді".
Оборудование позволяет максимально быстро сдать и получить результаты анализов.
Справка
"МХП-Громаді" - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия - комплексное развитие громад. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городов и сел.
С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, которые находятся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, громады, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.
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Дети с особыми потребностями учебно-реабилитационного центра «Країна добра» в Черкассах получили наборы робототехники LEGO, предоставленные Благотворительным фондом «МХП-Громаді» для популяризации STEM-образования и социализации.
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