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Черкаський заклад освіти для дітей з інвалідністю отримав важливі для навчання набори з робототехніки

Черкаський заклад освіти для дітей з інвалідністю отримав важливі для навчання набори з робототехніки

Київ • УНН

 • 19151 перегляди

Діти з особливими потребами навчально-реабілітаційного центру "Країна добра" в Черкасах отримали набори робототехніки LEGO, надані Благодійним фондом "МХП-Громада" для популяризації STEM-освіти та соціалізації.

Діти з інвалідністю, які є вихованцями Черкаського навчально-реабілітаційного центру "Країна добра", отримали набори LEGO для програмування роботів та управління ними. Конструктор передав Благодійний фонд "МХП-Громаді", який отримав фінансування в межах програми "Дитячий прихисток" від Райффайзен Банку, передає УНН.

Фонд уже 9 років працює для розвитку громад і активно підтримує подібні молодіжні ініціативи.

"Країна добра" – це заклад освіти, який надає освітні, реабілітаційні та корекційні послуги дітям з інвалідністю. На сьогодні освітнім процесом охоплено близько 130 учнів з порушеннями слуху, мовлення, розладами аутистичного спектра, порушеннями інтелектуального розвитку, синдромом Дауна.

Центр здійснює роботу із соціалізації дітей через впровадження методик STEM-освіти, що охоплює природничі науки, технології, технічну творчість, мистецтво та математику. Як результат, у Центрі функціонує гурток робототехніки, що допомагає учням отримати фундаментальні знання для подальшого розвитку, вибору професії, забезпечення майбутнього.

За словами заступниці директора з навчально-виховної роботи Оксани Котик, попри порушення розвитку та інвалідність, вихованці закладу на рівні зі своїми однолітками із закладів загальної середньої освіти беруть участь у різноманітних освітніх активностях, зокрема і в змаганнях з робототехніки.

"Участь у змаганнях наших дітей дає можливість отримати навички з інженерії, але найважливіше така практика допомагає їм соціалізуватися. Коли наші учні перебувають в оточенні інших дітей, вони відчувають себе рівними серед рівних – це і є інклюзія", - коментує Котик.

Додамо, що "МХП-Громаді" також підтримує проєкт лікарів НДСЛ "Охматдит" у межах проєкту "Скарбничка здоровʼя". Лікарі столичного "Охматдиту" виїжджають у різні регіони України, щоб перевірити стан здоров'я маленьких пацієнтів.

"Адже, за спостереженнями медиків, хронічний стрес через війну, ракетні атаки, повітряні тривоги позначається на дитячому здоров’ї навіть в умовно безпечних регіонах", - кажуть в МХП.

Так, лише протягом 2023 року фахівці "Охматдиту" провели майже понад пів сотні подібних виїзних консультацій. Команда дитячих лікарів виїжджала в деокуповані міста Житомирської, Київської та Чернігівської областей.

Під час виїздів спеціалісти використовують гематологічний, біохімічний та аналізатор електролітів, придбані БФ "МХП-Громаді".

Обладнання дозволяє максимально швидко здати і отримати результати аналізів.

Довідка

"МХП-Громаді" – український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія – комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл.

Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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