Польза и вред ананаса – что стоит знать каждому
Зеленский после массированной атаки рф указал на потребность для Европы в производстве ракет против баллистики
Доллар по 44 гривны - валютный кризис или закономерный процесс
Заказные уголовные дела против бизнеса воспринимаются иностранными партнерами как риски
Топливо в Украине подорожало неравномерно: где заправиться дешевле всего
Известный украинский певец эксклюзивно рассказал, сколько тратит на жизнь ежемесячно
Кабмин выплатит по 1500 гривен миллионам украинцев и введет кешбэк на горючее
Солнечные панели на балконах – помогают ли во время блэкаута, сколько стоят и законна ли установка
Румыния и Украина строят две новые линии электропередачи для энергобезопасности
Украина и Румыния будут совместно производить дроны – Никушор Дан
Чехия выступила против участия россии в Венецианской биеннале

Министр культуры Чехии поддержал бойкот рф из-за агрессии против Украины. К инициативе Латвии по недопуску агрессора присоединились уже 22 европейских министра.

Чехия выступила против участия россии в Венецианской биеннале

Чешская Республика присоединилась к инициативе министров культуры европейских стран, выступивших против участия российской федерации в 61-й Венецианской биеннале. Об этом организаторам мероприятия сообщил министр культуры Чехии Ото Клемпирж в письме, которое он распространил в соцсети X, передает УНН.

Чехия планирует представить на одной из самых престижных европейских выставок современного искусства совместный проект со Словакией. В письме Клемпирж подчеркнул, что Венецианская биеннале является одной из важнейших мировых платформ для свободного самовыражения и международного культурного диалога. Он отметил, что участие России в текущей ситуации, когда страна продолжает неспровоцированную агрессию против Украины и разрушает украинское культурное наследие, могло бы послать крайне проблематичный сигнал.

Как сообщает Радио Прага, инициатива по продолжению бойкота участия россии исходила от министра культуры Латвийской Республики Агнесе Лаце. На данный момент к ней присоединились 22 министра культуры и иностранных дел. Организаторы биеннале в коротком сообщении о возвращении российской национальной экспозиции отметили, что участвовать может "любая страна, признанная Итальянской Республикой". Если страна имеет свой павильон в выставочном парке Джардини, как у России, достаточно лишь сообщить организаторам о своем участии. Всего в этом году в биеннале планируется участие 99 стран.

Национальный павильон Чехии на биеннале обеспечивает Национальная галерея Праги. Ее пресс-секретарь Яна Голцова сообщила, что галерея фактически реализует художественный проект и руководит павильоном, но не выражает политические позиции государства. "На наш взгляд, как художественные институты, мы всегда поддерживали Украину и ее борьбу за свободу, и это не изменится. На биеннале мы – гости, а не организаторы выставки, и ответственность за решение допустить россию несет итальянская сторона", - подчеркнула Голцова.

Чехия и Словакия сохраняют общий павильон со времен Чехословакии. Для этой биеннале обе национальные галереи выбрали проект четырех художников под названием The Silence of the Mole ("Тишина крота"). Центральная фигура – Пан К., уставший актер, десятилетиями исполнявший роль Крота. Он будет представлять Чехию и Словакию как дипломатически приемлемая, политически нейтральная персона, одновременно воплощающая молчание, замешательство и внутреннюю критику. Биеннале в Венеции откроется 9 мая и продлится до ноября.

МИД и Минкульт Украины уже призвали не возвращать россию на Венецианскую биеннале.

На 61-м фестивале (9 мая - 22 ноября 2026 года) планируют открыть российский павильон. Это первое участие рф в выставке с начала полномасштабной войны против Украины.

Российский павильон на художественной ярмарке был закрыт после полномасштабного вторжения Москвы в Украину в 2022 году, что привело к исключению российских художников и институций из крупных европейских культурных событий.

Антонина Туманова

