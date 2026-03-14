Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал
Світ
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Чехія виступила проти участі росії у Венеціанському бієнале

Київ • УНН

 • 104 перегляди

Міністр культури Чехії підтримав бойкот рф через агресію проти України. До ініціативи Латвії щодо недопуску агресора приєдналися вже 22 європейські міністри.

Чехія виступила проти участі росії у Венеціанському бієнале

Чеська Республіка приєдналася до ініціативи міністрів культури європейських країн, які виступили проти участі російської федерації у 61-му Венеціанському бієнале. Про це організаторам заходу повідомив міністр культури Чехії Ото Клемпірж у листі, який поширив у соцмережі X, передає УНН.

Деталі

Чехія планує представити на одній із найпрестижніших європейських виставок сучасного мистецтва спільний проєкт зі Словаччиною. У листі Клемпірж наголосив, що Венеціанське бієнале є однією з найважливіших світових платформ для вільного самовираження та міжнародного культурного діалогу. Він зазначив, що участь росії у поточній ситуації, коли країна продовжує неспровоковану агресію проти України та руйнує українську культурну спадщину, могла б надіслати вкрай проблематичний сигнал.

Як повідомляє Радіо Прага, ініціатива щодо продовження бойкоту участі росії виходила від міністра культури Латвійської Республіки Агнесе Лаце. На даний момент до неї приєдналися 22 міністри культури та закордонних справ. Організатори бієнале в короткому повідомленні про повернення російської національної експозиції зазначили, що брати участь може "будь-яка країна, визнана Італійською Республікою". Якщо країна має свій павільйон у виставковому парку Джардіні, як у росії, достатньо лише повідомити організаторів про свою участь. Загалом цього року у бієнале планується участь 99 країн.

Національний павільйон Чехії на бієнале забезпечує Національна галерея Праги. Її прессекретар Яна Голцова повідомила, що галерея фактично реалізує художній проєкт та керує павільйоном, але не висловлює політичні позиції держави. "На наш погляд, як художні інститути, ми завжди підтримували Україну та її боротьбу за свободу, і це не зміниться. На бієнале ми – гості, а не організатори виставки, і відповідальність за рішення допустити Росію несе італійська сторона", - наголосила Голцова.

Додамо

Чехія та Словаччина зберігають спільний павільйон із часів Чехословаччини. Для цього бієнале обидві національні галереї обрали проєкт чотирьох художників під назвою The Silence of the Mole ("Тиша крота"). Центральна постать – Пан К., втомлений актор, який десятиліттями виконував роль Крота. Він представлятиме Чехію та Словаччину як дипломатично прийнятна, політично нейтральна персона, що одночасно втілює мовчання, замішання та внутрішню критику. Бієнале у Венеції відкриється 9 травня і триватиме до листопада.

Контекст

МЗС і Мінкульт України вже закликали не повертати росію на Венеційську бієнале.

На 61-му фестивалі (9 травня - 22 листопада 2026 року) планують відкрити російський павільйон. Це перша участь рф у виставці з початку повномасштабної війни проти України.

Російський павільйон на мистецькому ярмарку був закритий після повномасштабного вторгнення Москви в Україну у 2022 році, що призвело до виключення російських митців та інституцій з великих європейських культурних подій.

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніКультураСвіт
Санкції
Війна в Україні
Латвія
Чехія
Італія
Словаччина
Україна