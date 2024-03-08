Чехия собрала достаточно денег для покупки первой партии артснарядов для Украины - Фиала

Чехии совместно с партнерами удалось собрать средства на закупку первой партии артиллерийских снарядов для Украины. Речь идет о 300 тысячах боеприпасов. Об этом в соцсети Х сообщил премьер-министр Чехии Петр Фиала, пишет УНН.

Я благодарю все страны, которые сейчас присоединились к чешской инициативе по закупке боеприпасов для Украины. Сейчас нам удалось собрать достаточно денег, чтобы закупить первую партию артиллерийских снарядов в 300 тысяч единиц, - написал он.

При этом Фиала подчеркнул, что правительство Чехии стремится достичь значительно большего результата и на этом работа и помощь Украине не заканчивается.

Мы продолжаем искать партнеров, чтобы и в дальнейшем поддерживать Украину в ее мужественной борьбе с российским агрессором, - отметил он.

Напомним

Президент Чехии Петр Павел заявил, что его страна нашла за рубежом источники для поставки Украине снарядов, в частности, есть возможность поставки 500 тыс. снарядов калибра 155 мм и 300 тыс. снарядов калибра 122 мм из третьих стран в течение недель в случае получения необходимого финансирования.