Чехія зібрала достатньо грошей для купівлі першої партії артснарядів для України - Фіала
Київ • УНН
Чеська Республіка разом з партнерами зібрала кошти для закупівлі першої партії з 300 000 артилерійських снарядів для України.
Чехії спільно з партнерами вдалося зібрати кошти на закупку першої партії артилерійських снарядів для України. Ідеться про 300 тисяч боєприпасів. Про це у соцмережі Х повідомив прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала, пише УНН.
Я дякую всім країнам, які наразі приєдналися до чеської ініціативи щодо закупівлі боєприпасів для України. Наразі нам вдалося зібрати достатньо грошей, щоб закупити першу партію артилерійських снарядів у 300 тисяч одиниць,
При цьому Фіала підкреслив, що уряд Чехії прагне досягти значно більшого результату і на цьому робота та допомога Україні не закінчується.
Ми продовжуємо шукати партнерів, щоб і надалі підтримувати Україну в її мужній боротьбі з російським агресором,
Нагадаємо
Президент Чехії Петр Павел заявив, що його країна знайшла за кордоном джерела для поставки Україні снарядів, зокрема, є можливість постачання 500 тис. снарядів калібру 155 мм і 300 тис. снарядів калібру 122 мм із третіх країн протягом тижнів у разі отримання необхідного фінансування.