Чехия планирует изменить условия предоставления временной защиты украинским беженцам в ЕС

Чехия намерена инициировать в Европейском союзе дискуссию об изменении режима временной защиты для украинских беженцев. Об этом сообщило Министерство внутренних дел страны после встречи главы ведомства Любомира Метнара в Берлине с федеральным министром внутренних дел Германии Александером Добриндтом, передает УНН со ссылкой на Радио Прага.

Детали

По данным СМИ, переговоры касались также миграционной политики и пограничного контроля, однако значительная часть обсуждения была посвящена именно статусу украинцев в ЕС.

По данным чешского МВД, Прага считает необходимым обсудить "корректировку дальнейшей настройки временной защиты", в частности возможное ограничение ее объема – например, с учетом географического происхождения заявителей или других критериев. Комментариев чешским СМИ по итогам встречи Метнар не дал.

Добавим

Временная защита была введена в ЕС после начала российской военной агрессии против Украины четыре года назад и предоставляет беженцам доступ к государственному медицинскому страхованию, образованию и рынку труда.

По состоянию на февраль 2026 года в Чехии зарегистрировано более 398 тысяч граждан Украины с временной защитой, ежемесячно в страну прибывает около шести тысяч человек. Чехия остается государством ЕС с наибольшим количеством принятых украинских беженцев на душу населения. При этом, согласно актуальным данным, растет количество трудоустроенных владельцев временной защиты, а количество домохозяйств, получающих социальную помощь, сокращается. За первые три квартала прошлого года доходы бюджета от украинских беженцев вдвое превысили расходы на поддержку.

