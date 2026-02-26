$43.240.02
14:09 • 4366 просмотра
В Украине внедряют новый механизм прозрачности цен на лекарства через е-рецепт
Эксклюзив
13:53 • 13299 просмотра
Семейные схемы Кучуков: что скрывает земля под скандальной клиникой OdrexPhoto
12:47 • 11842 просмотра
Украина и США начали двустороннюю встречу в Женеве, работаем над практическими решениями - Умеров
Эксклюзив
11:34 • 60043 просмотра
Кто реально ощутит индексацию пенсий с 1 марта, а кому выплаты не повысят
26 февраля, 08:55 • 36176 просмотра
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины
25 февраля, 19:42 • 48312 просмотра
Зеленский обсудил с Трампом вопросы, над которыми переговорщики будут работать в Женеве 26 февраля
Эксклюзив
25 февраля, 18:38 • 62067 просмотра
Испанская полиция подтвердила задержание предполагаемого исполнителя убийства ПортноваVideo
25 февраля, 18:05 • 53087 просмотра
Уже есть результаты очистки СБУ и задержания - Зеленский
Эксклюзив
25 февраля, 17:40 • 63822 просмотра
США против ударов по Новороссийску – почему Трамп запрещает Украине атаковать жизненно необходимые объекты России
25 февраля, 16:34 • 31779 просмотра
В Украине с 1 марта пенсии и страховые выплаты будут проиндексированы на 12,1% - Свириденко
публикации
Эксклюзивы
Чехия планирует изменить условия предоставления временной защиты украинским беженцам в ЕС

Киев • УНН

 • 846 просмотра

Чехия предлагает Евросоюзу обсудить корректировку временной защиты для украинских беженцев, возможно, с ограничением ее объема. В Чехии более 398 тысяч украинцев с временной защитой, ежемесячно прибывает около шести тысяч человек.

Чехия планирует изменить условия предоставления временной защиты украинским беженцам в ЕС

Чехия намерена инициировать в Европейском союзе дискуссию об изменении режима временной защиты для украинских беженцев. Об этом сообщило Министерство внутренних дел страны после встречи главы ведомства Любомира Метнара в Берлине с федеральным министром внутренних дел Германии Александером Добриндтом, передает УНН со ссылкой на Радио Прага.

Детали

По данным СМИ, переговоры касались также миграционной политики и пограничного контроля, однако значительная часть обсуждения была посвящена именно статусу украинцев в ЕС.

По данным чешского МВД, Прага считает необходимым обсудить "корректировку дальнейшей настройки временной защиты", в частности возможное ограничение ее объема – например, с учетом географического происхождения заявителей или других критериев. Комментариев чешским СМИ по итогам встречи Метнар не дал.

Добавим

Временная защита была введена в ЕС после начала российской военной агрессии против Украины четыре года назад и предоставляет беженцам доступ к государственному медицинскому страхованию, образованию и рынку труда.

По состоянию на февраль 2026 года в Чехии зарегистрировано более 398 тысяч граждан Украины с временной защитой, ежемесячно в страну прибывает около шести тысяч человек. Чехия остается государством ЕС с наибольшим количеством принятых украинских беженцев на душу населения. При этом, согласно актуальным данным, растет количество трудоустроенных владельцев временной защиты, а количество домохозяйств, получающих социальную помощь, сокращается. За первые три квартала прошлого года доходы бюджета от украинских беженцев вдвое превысили расходы на поддержку.

Эксперты утверждают, что строительная отрасль в Чехии столкнулась бы с проблемами без украинцев - СМИ19.02.26, 22:42 • 10221 просмотр

Антонина Туманова

ПолитикаНовости Мира
Государственный бюджет
Война в Украине
Европейский Союз
Чешская Республика
Германия
Украина
Берлин