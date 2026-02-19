Эксперты утверждают, что строительная отрасль в Чехии столкнулась бы с проблемами без украинцев - СМИ

$43.290.03
Эксклюзив
15:01 • 11537 просмотра
Украина подтвердила участие в Паралимпиаде-2026 и опровергла бойкот Игр
Эксклюзив
19 февраля, 14:46 • 18019 просмотра
США против Ирана: будет ли большая война на Ближнем Востоке и что выгодно Украине
19 февраля, 14:37 • 16166 просмотра
В Украине меняют подход к пассажирским поездам - хотят сохранить цены билетов "доступными"
Эксклюзив
19 февраля, 13:31 • 27478 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
19 февраля, 12:37 • 19959 просмотра
Резонансное интервью Залужного: эксперт объяснил, можно ли считать, что в Украине стартовала предвыборная кампания
Эксклюзив
19 февраля, 11:28 • 31074 просмотра
Снести или компенсировать стоимость: может ли община Одессы отобрать землю у скандальной клиники Odrex?
19 февраля, 09:20 • 26055 просмотра
"Отравления" нардепов не связаны с питанием в столовой, обнаружили норовирус - аппарат ВР
19 февраля, 09:12 • 25452 просмотра
Дроны СБУ поразили нефтебазу "Великолукская" в псковской области рф - источник
Эксклюзив
19 февраля, 07:36 • 24735 просмотра
Ямы на дорогах: почему со снегом исчезает и асфальт и куда обращаться в случае повреждения авто
19 февраля, 07:02 • 18686 просмотра
"Они всегда забывают, что мы не россия": Зеленский раскрыл условия проведения выборов в Украине
Популярные новости
Лед тронулся: борьба с давлением на бизнес сдвинулась с мертвой точки, но заказные дела еще никуда не исчезли19 февраля, 11:15 • 31268 просмотра
Культовый Mustang "Eleanor" из фильма "Угнать за 60 секунд" выставили на аукционPhoto19 февраля, 12:06 • 23965 просмотра
Китайская стримерша потеряла 140 тыс. фолловеров из-за сбоя бьюти-фильтра19 февраля, 12:42 • 18808 просмотра
США требуют от союзников сократить зарубежные миссии НАТО и не приглашать Украину на саммит в Анкаре - СМИ19 февраля, 13:59 • 8918 просмотра
Самые чувствительные и уязвимые: что нужно знать о знаке зодиака Рыбы19 февраля, 14:22 • 18458 просмотра
Самые чувствительные и уязвимые: что нужно знать о знаке зодиака Рыбы19 февраля, 14:22 • 18521 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
19 февраля, 13:31 • 27476 просмотра
Снести или компенсировать стоимость: может ли община Одессы отобрать землю у скандальной клиники Odrex?
Эксклюзив
19 февраля, 11:28 • 31074 просмотра
Лед тронулся: борьба с давлением на бизнес сдвинулась с мертвой точки, но заказные дела еще никуда не исчезли19 февраля, 11:15 • 31332 просмотра
Рамадан 2026: священный месяц поста, молитвы и духовного обновления18 февраля, 17:10 • 44803 просмотра
Китайская стримерша потеряла 140 тыс. фолловеров из-за сбоя бьюти-фильтра19 февраля, 12:42 • 18862 просмотра
Культовый Mustang "Eleanor" из фильма "Угнать за 60 секунд" выставили на аукционPhoto19 февраля, 12:06 • 24030 просмотра
Алексис из "Династии" трогательно поздравила на 32 года младшего возлюбленного с годовщиной бракаVideo18 февраля, 19:06 • 25464 просмотра
Шайа ЛаБаф устроил драку на Марди Гра с медиками, арестом и танцами во Французском кварталеPhoto18 февраля, 12:23 • 33289 просмотра
Звезда сериала "Бумажный дом" Урсула Корберо впервые стала мамойPhoto18 февраля, 11:16 • 34281 просмотра
Эксперты утверждают, что строительная отрасль в Чехии столкнулась бы с проблемами без украинцев - СМИ

Киев • УНН

 • 78 просмотра

Украинцы составляют 10% рабочей силы в строительной сфере Чехии, предотвращая усугубление кадрового кризиса. Их отъезд после войны усложнит ситуацию, но также откроет возможности для чешских компаний в Украине.

Эксперты утверждают, что строительная отрасль в Чехии столкнулась бы с проблемами без украинцев - СМИ

Без украинских работников проблемы в чешской строительной отрасли усугубились бы. Об этом ČTK сообщили представители профессиональных ассоциаций, передает УНН со ссылкой на Радио Прага.

Детали

В строительной сфере Чехии, которая уже давно борется с нехваткой кадров, по словам экспертов, украинцы составляют около 10% рабочей силы. Для строительных компаний их возможный уход после окончания войны с россией стал бы осложнением, заявили представители отрасли.

В то же время, после окончания конфликта чешские строители могли бы благодаря своему опыту работы с украинцами активнее участвовать в восстановлении страны и получать там новые заказы. Украинцы в строительной отрасли Чехии работали еще до полномасштабной войны, развязанной россией против Украины, которая началась 24 февраля 2022 года.

Госслужба занятости назвала ТОП-10 самых востребованных профессий16.02.26, 20:03 • 77340 просмотров

По данным Союза предпринимателей в сфере строительства (SPS), сейчас в отрасли работает около 415 000 человек, из которых около 40 000 являются гражданами Украины. В Чешской Республике они заняты на разных должностях – от рабочих до квалифицированных мастеров. По оценкам профсоюза, в течение пяти лет в строительной отрасли может не хватать до 75 тысяч работников.

"Если бы украинцы здесь не работали, ситуация была бы намного сложнее. Надо откровенно сказать, что чешские рабочие не стоят в очереди на строительные должности. Таким образом, возможный отъезд некоторых украинских работников явно негативно повлияет на строительство", — заявил президент SPS Иржи Ноуза.

Роберт Шпалек, руководитель Чешской палаты авторизованных инженеров и техников, занимающихся строительством (ČKAIT), видит ситуацию аналогичным образом.

Антонина Туманова

