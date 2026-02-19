Эксперты утверждают, что строительная отрасль в Чехии столкнулась бы с проблемами без украинцев - СМИ

Без украинских работников проблемы в чешской строительной отрасли усугубились бы. Об этом ČTK сообщили представители профессиональных ассоциаций, передает УНН со ссылкой на Радио Прага.

В строительной сфере Чехии, которая уже давно борется с нехваткой кадров, по словам экспертов, украинцы составляют около 10% рабочей силы. Для строительных компаний их возможный уход после окончания войны с россией стал бы осложнением, заявили представители отрасли.

В то же время, после окончания конфликта чешские строители могли бы благодаря своему опыту работы с украинцами активнее участвовать в восстановлении страны и получать там новые заказы. Украинцы в строительной отрасли Чехии работали еще до полномасштабной войны, развязанной россией против Украины, которая началась 24 февраля 2022 года.

По данным Союза предпринимателей в сфере строительства (SPS), сейчас в отрасли работает около 415 000 человек, из которых около 40 000 являются гражданами Украины. В Чешской Республике они заняты на разных должностях – от рабочих до квалифицированных мастеров. По оценкам профсоюза, в течение пяти лет в строительной отрасли может не хватать до 75 тысяч работников.

"Если бы украинцы здесь не работали, ситуация была бы намного сложнее. Надо откровенно сказать, что чешские рабочие не стоят в очереди на строительные должности. Таким образом, возможный отъезд некоторых украинских работников явно негативно повлияет на строительство", — заявил президент SPS Иржи Ноуза.

Роберт Шпалек, руководитель Чешской палаты авторизованных инженеров и техников, занимающихся строительством (ČKAIT), видит ситуацию аналогичным образом.