Експерти стверджують, що будівельна галузь у Чехії зіткнулася б із проблемами без українців - ЗМІ

$43.290.03
51.260.09
ukenru
Ексклюзив
15:01 • 11560 перегляди
Україна підтвердила участь на Паралімпіаді-2026 і спростувала бойкот Ігор
Ексклюзив
19 лютого, 14:46 • 18054 перегляди
США проти Ірану: чи буде велика війна на Близькому Сході і що вигідно Україні
19 лютого, 14:37 • 16192 перегляди
В Україні змінюють підхід до пасажирських поїздів - хочуть зберегти ціни квитків "доступними"
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 27529 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 12:37 • 19980 перегляди
Резонансне інтерв’ю Залужного: експерт пояснив, чи можна вважати, що в Україні стартувала передвиборча кампанія
Ексклюзив
19 лютого, 11:28 • 31108 перегляди
Знести чи компенсувати вартість: чи може громада Одеси відібрати землю у скандальної клініки Odrex?
19 лютого, 09:20 • 26061 перегляди
"Отруєння" нардепів не пов'язані з харчуванням у їдальні, виявили норовірус - апарат ВР
19 лютого, 09:12 • 25457 перегляди
Дрони СБУ вразили нафтобазу "Великолукська" у псковській області рф - джерело
Ексклюзив
19 лютого, 07:36 • 24740 перегляди
Ями на дорогах: чому зі снігом зникає і асфальт та куди звертатись у разі пошкодження авто
19 лютого, 07:02 • 18692 перегляди
"Вони завжди забувають, що ми не росія": Зеленський розкрив умови проведення виборів в Україні
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−5°
1.7м/с
72%
750мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Крига скресла: боротьба з тиском на бізнес зрушила з мертвої точки, але замовні справи ще нікуди не зникли19 лютого, 11:15 • 31360 перегляди
Культовий Mustang "Eleanor" з фільму "Викрасти за 60 секунд" виставили на аукціонPhoto19 лютого, 12:06 • 24049 перегляди
Китайська стрімерка втратила 140 тис. фоловерів через збій б'юті-фільтру19 лютого, 12:42 • 18882 перегляди
США вимагають від союзників скоротити закордонні місії НАТО та не запрошувати Україну на саміт в Анкарі - ЗМІ19 лютого, 13:59 • 9024 перегляди
Найчуттєвіші і найвразливіші: що потрібно знати про знак зодіаку Риби19 лютого, 14:22 • 18555 перегляди
Публікації
Найчуттєвіші і найвразливіші: що потрібно знати про знак зодіаку Риби19 лютого, 14:22 • 18577 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 27531 перегляди
Знести чи компенсувати вартість: чи може громада Одеси відібрати землю у скандальної клініки Odrex?
Ексклюзив
19 лютого, 11:28 • 31111 перегляди
Крига скресла: боротьба з тиском на бізнес зрушила з мертвої точки, але замовні справи ще нікуди не зникли19 лютого, 11:15 • 31382 перегляди
Рамадан 2026: священний місяць посту, молитви та духовного оновлення18 лютого, 17:10 • 44828 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Джеффрі Епштайн
Володимир Зеленський
Віктор Орбан
Андрій Єрмак
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Угорщина
Польща
Реклама
УНН Lite
Китайська стрімерка втратила 140 тис. фоловерів через збій б'юті-фільтру19 лютого, 12:42 • 18894 перегляди
Культовий Mustang "Eleanor" з фільму "Викрасти за 60 секунд" виставили на аукціонPhoto19 лютого, 12:06 • 24064 перегляди
Алексіс із "Династії" зворушливо привітала на 32 роки молодшого коханого з річницею шлюбуVideo18 лютого, 19:06 • 25471 перегляди
Шайа ЛаБаф влаштував бійку на Марді Гра з медиками, арештом і танцями у Французькому кварталіPhoto18 лютого, 12:23 • 33296 перегляди
Зірка серіалу "Паперовий будинок" Урсула Корберо вперше стала мамоюPhoto18 лютого, 11:16 • 34290 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Фільм
Шахед-136

Експерти стверджують, що будівельна галузь у Чехії зіткнулася б із проблемами без українців - ЗМІ

Київ • УНН

 • 94 перегляди

Українці складають 10% робочої сили у будівельній сфері Чехії, запобігаючи погіршенню кадрової кризи. Їхній від'їзд після війни ускладнить ситуацію, але також відкриє можливості для чеських компаній в Україні.

Експерти стверджують, що будівельна галузь у Чехії зіткнулася б із проблемами без українців - ЗМІ

Без українських працівників проблеми у чеській будівельній галузі посилилися б. Про це ČTK повідомили представники професійних асоціацій, передає УНН із посиланням на Радіо Прага.

Деталі

У будівельній сфері Чехії, яка вже давно бореться із нестачею кадрів, за словами експертів, українці становлять близько 10% робочої сили. Для будівельних компаній їхній можливий відхід після закінчення війни з росією став би ускладненням, заявили представники галузі.

Водночас, після закінчення конфлікту чеські будівельники могли б завдяки своєму досвіду роботи з українцями активніше брати участь у відновленні країни та отримувати там нові замовлення. Українці у будівельній галузі Чехії працювали ще до повномасштабної війни, розв'язаної росією проти України, яка розпочалася 24 лютого 2022 року.

Держслужба зайнятості назвала ТОП-10 найзатребуваніших професій16.02.26, 20:03 • 77340 переглядiв

За даними Спілки підприємців у сфері будівництва (SPS), нині у галузі працює близько 415 000 осіб, з яких близько 40 000 є громадянами України. У Чеській Республіці вони зайняті на різних посадах – від робітників до кваліфікованих майстрів. За оцінками профспілки, протягом п'яти років у будівельній галузі може не вистачати до 75 тисяч працівників.

"Якби українці тут не працювали, ситуація була б набагато складнішою. Треба відверто сказати, що чеські робітники не стоять у черзі на будівельні посади. Таким чином, можливий від'їзд деяких українських працівників явно негативно вплине на будівництво", — заявив президент SPS Іржі Ноуза.

Роберт Шпалек, керівник Чеської палати авторизованих інженерів та техніків, що займаються будівництвом (ČKAIT), бачить ситуацію аналогічним чином.

Антоніна Туманова

ЕкономікаСвіт
Нерухомість
Воєнний стан
Війна в Україні
Чехія
Україна