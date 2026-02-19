Експерти стверджують, що будівельна галузь у Чехії зіткнулася б із проблемами без українців - ЗМІ
Київ • УНН
Українці складають 10% робочої сили у будівельній сфері Чехії, запобігаючи погіршенню кадрової кризи. Їхній від'їзд після війни ускладнить ситуацію, але також відкриє можливості для чеських компаній в Україні.
Без українських працівників проблеми у чеській будівельній галузі посилилися б. Про це ČTK повідомили представники професійних асоціацій, передає УНН із посиланням на Радіо Прага.
Деталі
У будівельній сфері Чехії, яка вже давно бореться із нестачею кадрів, за словами експертів, українці становлять близько 10% робочої сили. Для будівельних компаній їхній можливий відхід після закінчення війни з росією став би ускладненням, заявили представники галузі.
Водночас, після закінчення конфлікту чеські будівельники могли б завдяки своєму досвіду роботи з українцями активніше брати участь у відновленні країни та отримувати там нові замовлення. Українці у будівельній галузі Чехії працювали ще до повномасштабної війни, розв'язаної росією проти України, яка розпочалася 24 лютого 2022 року.
За даними Спілки підприємців у сфері будівництва (SPS), нині у галузі працює близько 415 000 осіб, з яких близько 40 000 є громадянами України. У Чеській Республіці вони зайняті на різних посадах – від робітників до кваліфікованих майстрів. За оцінками профспілки, протягом п'яти років у будівельній галузі може не вистачати до 75 тисяч працівників.
"Якби українці тут не працювали, ситуація була б набагато складнішою. Треба відверто сказати, що чеські робітники не стоять у черзі на будівельні посади. Таким чином, можливий від'їзд деяких українських працівників явно негативно вплине на будівництво", — заявив президент SPS Іржі Ноуза.
Роберт Шпалек, керівник Чеської палати авторизованих інженерів та техніків, що займаються будівництвом (ČKAIT), бачить ситуацію аналогічним чином.