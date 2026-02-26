$43.240.02
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Чехія планує змінити умови надання тимчасового захисту українським біженцям у ЄС

Київ • УНН

 • 320 перегляди

Чехія пропонує Євросоюзу обговорити коригування тимчасового захисту для українських біженців, можливо, з обмеженням його обсягу. У Чехії понад 398 тисяч українців з тимчасовим захистом, щомісяця прибуває близько шести тисяч осіб.

Чехія планує змінити умови надання тимчасового захисту українським біженцям у ЄС

Чехія має намір ініціювати у Європейському союзі дискусію щодо зміни режиму тимчасового захисту для українських біженців. Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ країни після зустрічі глави відомства Любомира Метнара у Берліні із федеральним міністром внутрішніх справ Німеччини Александером Добриндтом, передає УНН із посиланням на Радіо Прага.

Деталі

За даними ЗМІ, переговори стосувалися також міграційної політики та прикордонного контролю, проте значна частина обговорення була присвячена саме статусу українців у ЄС.

За даними чеського МВС, Прага вважає за необхідне обговорити "коригування подальшого налаштування тимчасового захисту", зокрема можливе обмеження його обсягу – наприклад, з урахуванням географічного походження заявників чи інших критеріїв. Коментарів чеським ЗМІ за підсумками зустрічі Метнар не дав.

Додамо

Тимчасовий захист було введено в ЄС після початку російської військової агресії проти України чотири роки тому і надає біженцям доступ до державного медичного страхування, освіти та ринку праці.

Станом на лютий 2026 року в Чехії зареєстровано понад 398 тисяч громадян України з тимчасовим захистом, щомісяця до країни прибуває близько шести тисяч осіб. Чехія залишається державою ЄС із найбільшою кількістю прийнятих українських біженців на душу населення. При цьому, згідно з актуальними даними, зростає кількість працевлаштованих власників тимчасового захисту, а кількість домогосподарств, які отримують соціальну допомогу, скорочується. За перші три квартали минулого року доходи бюджету від українських біженців удвічі перевищили витрати на підтримку.

Експерти стверджують, що будівельна галузь у Чехії зіткнулася б із проблемами без українців - ЗМІ19.02.26, 22:42 • 10221 перегляд

Антоніна Туманова

