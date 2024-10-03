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Частью Плана победы является решение о месте Украины в европейской и глобальной архитектуре безопасности - Зеленский

Частью Плана победы является решение о месте Украины в европейской и глобальной архитектуре безопасности - Зеленский

Киев  •  УНН

3 октября 2024, 12:46  •  4965 просмотра

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Президент Зеленский заявил, что План победы Украины включает определение ее места в европейской и глобальной архитектуре безопасности. Он обсудил этот вопрос с генсеком НАТО и подчеркнул важность членства Украины в Альянсе.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что частью Плана победы является геополитическая определенность, то есть решение о месте Украины в европейской и глобальной архитектуре безопасности. Об этом Зеленский заявил на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте, передает УНН.

Детали

Ключевая наша цель - это полноценное членство Украины в Альянсе. Украина может стать 33 страной НАТО, украинцы заслуживают этого. Сегодня мы подробно обсудили перспективы сотрудничества, ключевые ориентиры, которые могут укрепить нас, могут укрепить наше взаимодействие. Мы обсудили элементы Плана победы нашего государства, которые усилят Украину. Готовимся сейчас к очередной встрече в формате "Рамштайн" и там обсудим также этот План победы. Я хочу также его обсудить с нашими партнерами. И я хочу напомнить, "Рамштайн" объединяет более 50 государств, всех тех, кто действительно поддерживает оборону Украины на протяжении всей войны

- сказал Зеленский.

Он отметил, что для Украины имеет значение, чтобы все крепкие, надежные партнеры абсолютно четко понимали видение, мотивы, главное - реалистичность нашего подхода к завершению этой войны, и именно так, как будет справедливо.

"В частности, частью плана (победы - ред.) является геополитическая определенность, то есть решение о месте Украины в европейской и глобальной архитектуре безопасности. москва должна получить четкий сигнал, что гарантированная безопасность для Украины и всей Европы является необратимой, как и самостоятельное право каждой демократической нации в Европе определять для себя будущее", - добавил Зеленский.

Также Президент подчеркнул, что Украине нужно усиление позиций на фронте, чтобы иметь возможность усилить давление на Россию ради справедливой, реальной дипломатии.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина без дальнобойного оружиямы не можем остановить рф, поэтому Украина просит разрешение предоставить возможность наносить удары по рф дальнобойным оружием.

Павел Башинский

Павел Башинский

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