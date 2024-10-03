Частиною Плану перемоги є рішення щодо місця України в європейській та глобальній архітектурі безпеки - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що частиною Плану перемоги є геополітична визначеність, тобто рішення щодо місця України в європейській та глобальній архітектурі безпеки. Про це Зеленський заявив на зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте, передає УНН.

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Ключова наша мета - це повноцінне членство України в Альянсі. Україна може стати 33 країною НАТО, українці заслуговують на це. Сьогодні ми детально обговорили перспективи співпраці, ключові орієнтири, які можуть зміцнити нас, можуть зміцнити нашу взаємодію. Ми обговорили елементи Плану перемоги нашої держави, які посилять Україну. Готуємося зараз до чергової зустрічі в форматі "Рамштайн" і там обговоримо також цей План перемоги. Я хочу також його обговорити з нашими партнерами. І я хочу нагадати, "Рамштайн" об'єднує понад 50 держав, усіх тих, хто справді підтримує оборону України впродовж всієї війни