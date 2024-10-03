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Частиною Плану перемоги є рішення щодо місця України в європейській та глобальній архітектурі безпеки - Зеленський

Частиною Плану перемоги є рішення щодо місця України в європейській та глобальній архітектурі безпеки - Зеленський

Київ • УНН

 • 13618 перегляди

Президент Зеленський заявив, що План перемоги України включає визначення її місця в європейській та глобальній архітектурі безпеки. Він обговорив це питання з генсеком НАТО та підкреслив важливість членства України в Альянсі.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що частиною Плану перемоги є геополітична визначеність, тобто рішення щодо місця України в європейській та глобальній архітектурі безпеки. Про це Зеленський заявив на зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте, передає УНН.

Деталі

Ключова наша мета - це повноцінне членство України в Альянсі. Україна може стати 33 країною НАТО, українці заслуговують на це. Сьогодні ми детально обговорили перспективи співпраці, ключові орієнтири, які можуть зміцнити нас, можуть зміцнити нашу взаємодію. Ми обговорили елементи Плану перемоги нашої держави, які посилять Україну. Готуємося зараз до чергової зустрічі в форматі "Рамштайн" і там обговоримо також цей План перемоги. Я хочу також його обговорити з нашими партнерами. І я хочу нагадати, "Рамштайн" об'єднує понад 50 держав, усіх тих, хто справді підтримує оборону України впродовж всієї війни

- сказав Зеленський.

Він зазначив, що для України має значення, щоб всі міцні, надійні партнери абсолютно чітко розуміли бачення, мотиви, головне - реалістичність нашого підходу до завершення цієї війни, і саме так, як буде справедливо.

"Зокрема, частиною плану (перемоги - ред.) є геополітична визначеність, тобто рішення щодо місця України в європейській та глобальній архітектурі безпеки. москва має отримати чіткий сигнал, що гарантована безпека для України та всієї Європи є незворотною, як і самостійне право кожної демократичної нації в Європі визначати для себе майбутнє", - додав Зеленський.

Також Президент наголосив, що Україні потрібне посилення позицій на фронті, щоб мати змогу посилити тиск на росію заради справедливої, реальної дипломатії.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна без далекобійної зброї ми не можемо зупинити рф, тому Україна просить дозвіл надати можливість завдавати ударів по рф далекобійною зброєю.

Павло Башинський

Павло Башинський

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