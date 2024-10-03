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Зеленський: "без відповідної далекобійної зброї ми не можемо зупинити рф"

Зеленський: "без відповідної далекобійної зброї ми не можемо зупинити рф"

Київ • УНН

 • 14227 перегляди

Президент України заявив, що без далекобійної зброї неможливо зупинити РФ. Зеленський наголосив на важливості збереження життів українських військових та необхідності посилення України.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна без далекобійної зброї ми не можемо зупинити рф, тому Україна просить дозвіл надати можливість завдавати ударів по рф далекобійною зброєю. Про це Зеленський заявив на зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте, передає УНН.

Деталі

Чому ми так наполегливі на використанні далекобійної зброї? Без відповідної зброї ми не можемо зупинити рф. І тоді, коли вони руйнують позиції наших бійців, треба берегти їхні життя, бо вони важливіші, ніж будь-які забудови. Це наші люди, це громадяни України. І тому дуже правильно, що вони відходять і можуть зберегти себе. Заради держави, заради своєї героїчної служби. Це абсолютно правильні кроки. Тому ми так і просимо дати нам можливість, щоб росію зупиняти тією, чи іншою зброєю. Надати дозвіл, надати відповідні системи. Чи можна без цього зупинити росію? На сьогодні це один із засобів - посилення України, реальний засіб

- сказав Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна сфокусована, щоб отримати запрошення в НАТО, але цього досягти складно.

Павло Башинський

Павло Башинський

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