Зеленский: "без соответствующего дальнобойного оружия мы не можем остановить рф"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина без дальнобойного оружия мы не можем остановить рф, поэтому Украина просит разрешение предоставить возможность наносить удары по рф дальнобойным оружием. Об этом Зеленский заявил на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте, передает УНН.

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Почему мы так настойчивы на использовании дальнобойного оружия? Без соответствующего оружия мы не можем остановить рф. И тогда, когда они разрушают позиции наших бойцов, надо беречь их жизни, потому что они важнее, чем любые застройки. Это наши люди, это граждане Украины. И поэтому очень правильно, что они отходят и могут сохранить себя. Ради государства, ради своей героической службы. Это абсолютно правильные шаги. Поэтому мы так и просим дать нам возможность, чтобы Россию останавливать тем или иным оружием. Предоставить разрешение, предоставить соответствующие системы. Можно ли без этого остановить Россию? На сегодня это одно из средств - усиление Украины, реальное средство