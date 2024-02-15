Часть сотрудников СБУ, которые причастны к слежке за Bihus.Info, отправили в зону боевых действий

Часть сотрудников СБУ, которые причастны к слежке за редакцией Bihus.Info, перевели в зону проведения боевых действий, передает УНН со ссылкой на Bihus.Info.

"... получили ответ от СБУ о дальнейшей судьбе сотрудников, которые следили за нашей редакцией. Там сообщили, что фигуранты нашего расследования уже в Донецкой и Луганской областях", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным СМИ, исполняющим обязанности руководителя ДЗНГ избран Андрей Ищук.

Дополнение

Следователи Главного следственного управления ГБР получили поручение от Генеральной прокуроры осуществлять досудебное расследование в уголовном производстве, начатом по заявлению представителя журналистской редакции Bihus.infо относительно незаконного установления и использования специальных технических средств негласного получения информации в помещении загородного комплекса на территории Киевской области (ч. 1 ст. 359 УК Украины).

5 февраля издание Bihus.Info сообщило, что его журналисты идентифицировали тех, кто установил скрытые камеры в гостиничные номера для слежки за редакцией. Камеры снимали отдых команды в гостиничном комплексе в Киевской области в конце декабря 2023 года.

По данным журналистского расследования, это были сотрудники Службы безопасности Украины.

Позже руководителя Департамента защиты национальной государственности СБУ Романа Семенченко уволили из-за слежки за редакцией.