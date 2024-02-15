Частину співробітників СБУ, які причетні до стеження за Bihus.Info, відправили до зони бойових дій
Київ • УНН
Співробітників Департаменту захисту нацдержавності, причетних до стеження за командою журналістів Bihus.Info, відправили до зони бойових дій
Частину співробітників СБУ, які причетні до стеження за редакцією Bihus.Info, перевели в зону проведення бойових дій, передає УНН із посиланням на Bihus.Info.
"... отримали відповідь від СБУ про подальшу долю співробітників, що слідкували за нашою редакцією. Там повідомили, що фігуранти нашого розслідування вже в Донецькій та Луганській областях", - йдеться у повідомленні.
Крім того, за даними ЗМІ, виконувачем обов'язків керівника ДЗНД обрано Андрія Іщука.
Доповнення
Слідчі Головного слідчого управління ДБР отримали доручення від Генеральної прокурори здійснювати досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за заявою представника журналістської редакції Bihus.infо щодо незаконного встановлення та використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації у приміщенні заміського комплексу на території Київської області (ч. 1 ст. 359 КК України).
5 лютого видання Bihus.Info повідомило, що його журналісти ідентифікували тих, хто встановив приховані камери в готельні номери для стеження за редакцією. Камери знімали відпочинок команди в готельному комплексі на Київщині наприкінці грудня 2023 року.
За даними журналістського розслідування, це були співробітники Служби безпеки України.
Пізніше керівника Департаменту захисту національної державності СБУ Романа Семенченка звільнили через стеження за редакцією.