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ДБР буде розслідувати незаконне стеження за редакцією Bihus.infо - Офіс генерального прокурора

ДБР буде розслідувати незаконне стеження за редакцією Bihus.infо - Офіс генерального прокурора

Київ • УНН

 • 22811 перегляди

Слідчі отримали доручення розслідувати незаконне встановлення обладнання для відеоспостереження в одному з комплексів Київської області з метою захисту прав журналістів.

Слідчі Головного слідчого управління ДБР отримали доручення від Генеральної прокурори здійснювати досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за заявою представника журналістської редакції Bihus.infо щодо незаконного встановлення та використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації у приміщенні заміського комплексу на території Київської області (ч. 1 ст. 359 КК України). Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає УНН.

Деталі

Повідомляється, що оскільки до вчинення вказаного кримінального правопорушення ймовірно причетні співробітники правоохоронного органу, досудове розслідування у кримінальному провадженні підлягає виключній підслідності Державного бюро розслідувань.

Свобода слова є невід'ємною складовою демократичного суспільства і фундаментальним принципом правової держави. Порушення прав журналістів є неприпустимими і підлягають ретельному розгляду та належній реакції

- наголосив Генеральний прокурор Андрій Костін.

Зазначається, що органи прокуратури мають зобов'язання гарантувати захист журналістів від будь-яких форм тиску та переслідувань, а журналісти отримувати інформацію про цю роботу. З цією метою в Офісі Генерального прокурора діє "платформа захисту прав журналістів".

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Окрім того зазначається, що спеціальний підрозділ в Офісі Генерального прокурора на постійній основі працює над вивченням усіх порушень проти журналістів і забезпечує належне вжиття заходів з метою захисту їх прав і інтересів. У відповідності до підписаного меморандуму про взаєморозуміння і співпрацю Офісу Генпрокурора та медійних і правозахисних організацій відбуваються робочі зустрічі з представниками медіа, на яких ретельно розглядаються усі такі випадки та вживаються необхідні заходи для забезпечення справедливого розслідування та покарання винних осіб.

Прокурори зустрічалися з журналістами в січні 2024 року, а наступну зустріч проведуть найближчим часом.

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Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

Кримінал та НП
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