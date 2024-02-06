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Журналісти Bihus.Info стверджують, що перебували під наглядом під час підготовки розслідування щодо прослуховування з боку СБУ

Журналісти Bihus.Info стверджують, що перебували під наглядом під час підготовки розслідування щодо прослуховування з боку СБУ

Київ • УНН

 • 21306 перегляди

Стеження за журналістами Bihus.Info продовжувалось, поки вони готували сюжет про те, як співробітники спецслужби прослуховували редакцію.

Журналісти Bihus.Info заявляють, що стеження за ними продовжувалося під час підготовки матеріалу про прослуховування команди працівниками Служби безпеки України. Про це в ефірі Радіо Свобода заявила редакторка та журналістка проєкту Bihus.Info Аліса Юрченко, передає УНН.

Ми продовжували помічати шпигунів під офісом. Тобто типові топтуни, які ходили навколо офісної будівлі. Коли ми їх запитували, що вони там роблять, вони не могли чітко відповісти на питання, чого вони заблукали і просто намотують круги навколо офісу. Знову ж таки, машини з фейковими номерними знаками, все це продовжувалось. До того, поки ще не було зрозуміло, що ми точно виходимо з цим матеріалом, було активно

– розповіла Юрченко.

Коментуючи встановлені під час розслідування факти стеження за редакцією, вона каже, що це грандіозне порушення прав людини і втручання у приватне життя та тиск на редакцію. Утім, хто саме є замовником цієї справи, у команді поки сказати не можуть.

Нагадаємо

5 лютого видання Bihus.Info повідомило, що його журналісти ідентифікували тих, хто встановив приховані камери в готельні номери для стеження за редакцією. Камери знімали відпочинок команди в готельному комплексі на Київщині наприкінці грудня 2023 року. За даними журналістського розслідування, це були співробітники Служби безпеки України. Пізніше керівника Департаменту захисту національної державності СБУ Романа Семенченка звільнили через стеження за редакцією.

Спецоперація за участі 30 людей: команда Bihus.Info повідомила нові подробиці щодо стеження за журналістами  19.01.24, 15:58 • 26512 переглядiв

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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