Журналисты Bihus.Info утверждают, что находились под наблюдением во время подготовки расследования о прослушивании со стороны СБУ

Журналисты Bihus.Info заявляют, что слежка за ними продолжалась во время подготовки материала о прослушивании команды сотрудниками Службы безопасности Украины. Об этом в эфире Радио Свобода заявила редактор и журналистка проекта Bihus.Info Алиса Юрченко, передает УНН.

Мы продолжали замечать шпионов под офисом. То есть типичные топтуны, которые ходили вокруг офисного здания. Когда мы их спрашивали, что они там делают, они не могли четко ответить на вопрос, почему они заблудились и просто наматывают круги вокруг офиса. Опять же, машины с фейковыми номерными знаками, все это продолжалось. До того, пока еще не было понятно, что мы точно выходим с этим материалом, было активно - рассказала Юрченко.

Комментируя установленные в ходе расследования факты слежки за редакцией, она говорит, что это грандиозное нарушение прав человека и вмешательство в частную жизнь и давление на редакцию. Впрочем, кто именно является заказчиком этого дела, в команде пока сказать не могут.

Напомним

5 февраля издание Bihus.Info сообщило, что его журналисты идентифицировали тех, кто установил скрытые камеры в гостиничные номера для слежки за редакцией. Камеры снимали отдых команды в гостиничном комплексе в Киевской области в конце декабря 2023 года. По данным журналистского расследования, это были сотрудники Службы безопасности Украины. Позже руководителя Департамента защиты национальной государственности СБУ Романа Семенченко уволили из-за слежки за редакцией.

Спецоперация с участием 30 человек: команда Bihus.Info сообщила новые подробности о слежке за журналистами