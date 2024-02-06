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Голова СБУ назвав неприпустимими дії спіробітників служби щодо журналістів Bihus.Info

Голова СБУ назвав неприпустимими дії спіробітників служби щодо журналістів Bihus.Info

Київ • УНН

 • 31320 перегляди

Голова Служби безпеки України назвав дії співробітників, які здійснили напад на журналістів Bihus.Info, неприпустимими і заявив, що вони вже призвели до кадрових змін.

Голова Служби Безпеки Василь Малюк назвав дії співробітників департаменту захисту національної державності, які стежили за журналістами Bihus.Info, неприпустимими. Про це УНН повідомляє із посиланням на СБУ.

Викликають справжнє обурення дії окремих співробітників департаменту захисту національної державності. На жаль, проведення заходів із протидії організованій наркозлочинності призвело не лише до отримання інформації про причетність однієї з операторок редакції до поширення наркотичних речовин, а також мало місце публічне поширення відеоматеріалів. Наголошую – такі дії є неприпустимими і вже спричинили низку кадрових рішень

- заявив Малюк.

 Він нагадав, що направив подання на звільнення керівника департаменту захисту національної державності СБУ, яке підписав  Президент України 31 січня.

Малюк наголосив, що не можуть вчинки окремих співробітників перекреслювати всі ті позитивні результати, які має СБУ під час війни, і кидати тінь на кожного представника служби.

"І я, як керівник СБУ зроблю все можливе, аби кожне ЗМІ могло працювати в Україні вільно. Сьогодні ми не просто будуємо оновлену СБУ, а захищаємо демократичні цінності, серед яких – свобода слова і незалежність медіа. Для мене особисто віднині це надпріоритет", - наголосив Малюк.

Доповнення

Верховна Рада проголосувала за виклик на доповідь голову Служби безпеки України Василя Малюка після того, як стало відомо, що співробітники спецслужби стежили за журналістами Bihus.info. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

ПолітикаКримінал та НП
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