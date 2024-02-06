Глава СБУ назвал недопустимыми действия сотрудников службы в отношении журналистов Bihus.Info
Киев • УНН
Глава Службы безопасности Украины назвал действия сотрудников, которые совершили нападение на журналистов Bihus.Info, недопустимыми и заявил, что они уже привели к кадровым изменениям.
Председатель Службы Безопасности Василий Малюк назвал действия сотрудников департамента защиты национальной государственности, которые следили за журналистами Bihus.Info, недопустимыми. Об этом УНН сообщает со ссылкой на СБУ.
Вызывают настоящее возмущение действия отдельных сотрудников департамента защиты национальной государственности. К сожалению, проведение мероприятий по противодействию организованной наркопреступности привело не только к получению информации о причастности одной из операторов редакции к распространению наркотических веществ, а также имело место публичное распространение видеоматериалов. Подчеркиваю - такие действия недопустимы и уже повлекли ряд кадровых решений
Он напомнил, что направил представление на увольнение руководителя департамента защиты национальной государственности СБУ, которое подписал Президент Украины 31 января.
Малюк подчеркнул, что не могут поступки отдельных сотрудников перечеркивать все те положительные результаты, которые имеет СБУ во время войны, и бросать тень на каждого представителя службы.
"И я, как руководитель СБУ сделаю все возможное, чтобы каждое СМИ могло работать в Украине свободно. Сегодня мы не просто строим обновленную СБУ, а защищаем демократические ценности, среди которых - свобода слова и независимость медиа. Для меня лично отныне это сверхприоритет", - подчеркнул Малюк.
Дополнение
Верховная Рада проголосовала за вызов на доклад главу Службы безопасности Украины Василия Малюка после того, как стало известно, что сотрудники спецслужбы следили за журналистами Bihus.info.
Глава СБУ назвал недопустимыми действия сотрудников службы в отношении журналистов Bihus.Info
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