Глава СБУ назвал недопустимыми действия сотрудников службы в отношении журналистов Bihus.Info

Эксклюзив
ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке
  •  78722 просмотра

ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке

Эксклюзив
У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом
05.02.24  •  133596 просмотра

У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом

Эксклюзив
Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город
05.02.24  •  151328 просмотра

Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город

Эксклюзив
В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК
05.02.24  •  142623 просмотра

В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК

Эксклюзив
Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт
05.02.24  •  151696 просмотра

Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт

Эксклюзив
НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист
02.02.24  •  258038 просмотра

НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист

Эксклюзив
Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф
01.02.24  •  347043 просмотра

Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф

Эксклюзив
Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время
01.02.24  •  332372 просмотра

Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время

Эксклюзив
Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото
01.02.24  •  291125 просмотра

Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото

Эксклюзив
В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт
01.02.24  •  282461 просмотра

В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Глава СБУ назвал недопустимыми действия сотрудников службы в отношении журналистов Bihus.Info

Глава СБУ назвал недопустимыми действия сотрудников службы в отношении журналистов Bihus.Info

Киев  •  УНН

06 февраль 2024, 12:32  •  6037 просмотра

Read in English

Глава Службы безопасности Украины назвал действия сотрудников, которые совершили нападение на журналистов Bihus.Info, недопустимыми и заявил, что они уже привели к кадровым изменениям.

Председатель Службы Безопасности Василий Малюк назвал действия сотрудников департамента защиты национальной государственности, которые следили за журналистами Bihus.Info, недопустимыми. Об этом УНН сообщает со ссылкой на СБУ.

Вызывают настоящее возмущение действия отдельных сотрудников департамента защиты национальной государственности. К сожалению, проведение мероприятий по противодействию организованной наркопреступности привело не только к получению информации о причастности одной из операторов редакции к распространению наркотических веществ, а также имело место публичное распространение видеоматериалов. Подчеркиваю - такие действия недопустимы и уже повлекли ряд кадровых решений

- заявил Малюк.

 Он напомнил, что направил представление на увольнение руководителя департамента защиты национальной государственности СБУ, которое подписал  Президент Украины 31 января.

Малюк подчеркнул, что не могут поступки отдельных сотрудников перечеркивать все те положительные результаты, которые имеет СБУ во время войны, и бросать тень на каждого представителя службы.

"И я, как руководитель СБУ сделаю все возможное, чтобы каждое СМИ могло работать в Украине свободно. Сегодня мы не просто строим обновленную СБУ, а защищаем демократические ценности, среди которых - свобода слова и независимость медиа. Для меня лично отныне это сверхприоритет", - подчеркнул Малюк.

Дополнение

Верховная Рада проголосовала за вызов на доклад главу Службы безопасности Украины Василия Малюка после того, как стало известно, что сотрудники спецслужбы следили за журналистами Bihus.info. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ПолитикаКриминал и ЧП
sluzhba-bezpeky-ukrainyСлужба безопасности Украины
verkhovnaya-radaВерховная Рада
ukrainaУкраина
Голова СБУ назвав неприпустимими дії спіробітників служби щодо журналістів Bihus.Info
SBU Head calls actions of SBU officers against Bihus.Info journalists unacceptable
Новости по теме

Глава СБУ назвал недопустимыми действия сотрудников службы в отношении журналистов Bihus.Info

Глава Службы безопасности Украины назвал действия сотрудников, которые совершили нападение на журналистов Bihus. Info, недопустимыми и заявил, что они уже привели к кадровым изменениям.

Политика •   •  6037 просмотра
Глава СБУ назвал недопустимыми действия сотрудников службы в отношении журналистов Bihus.Info

В Авдеевку иногда заходят лишь единичные ДРГ, их обезвреживают наши военные - Барабаш

Украинские военные обезвреживают лишь небольшие диверсионные группы россиян, которые проникают в Авдеевку, продолжая удерживать линию обороны, несмотря на сложные условия.

Война •   •  10648 просмотра
В Авдеевку иногда заходят лишь единичные ДРГ, их обезвреживают наши военные - Барабаш

"Ограничили возможности врага": в ССО сообщили об эффективной спецоперации у побережья Крыма и показали кадры

Украинские Силы спецопераций сообщили о сверхсложной и эффективной операции в Черном море у побережья временно оккупированного Крыма.

Война •   •  10343 просмотра
"Ограничили возможности врага": в ССО сообщили об эффективной спецоперации у побережья Крыма и показали кадры

ВР проголосовала за вызов Малюка из-за ситуации с Bihus: его ждут в зале

Рада проголосовала за вызов главы СБУ Василия Малюка для отчета о слежке СБУ за журналистами Bihus. info.

Политика •   •  14378 просмотра
ВР проголосовала за вызов Малюка из-за ситуации с Bihus: его ждут в зале

Международная доставка водительских удостоверений стала доступной в еще пяти странах

Отныне украинцы могут получить свои водительские удостоверения с международной доставкой еще в пять европейских стран: Словения, Хорватия, Черногория, Бельгия и Швейцария.

Общество •   •  13235 просмотра
Международная доставка водительских удостоверений стала доступной в еще пяти странах

В Испании фермеры присоединились к протестам: заблокировали основные трассы

Испанские фермеры заблокировали тракторами основные автомагистрали в знак протеста против высоких цен, бюрократии и конкуренции из-за пределов ЕС.

Новости Мира •   •  11877 просмотра
В Испании фермеры присоединились к протестам: заблокировали основные трассы

На Закарпатье из-за сильных осадков подтопило электроподстанцию

В результате сильных дождей в Закарпатской области Украины был подтоплен ряд зданий, в том числе местная электроподстанция.

Криминал и ЧП •   •  11558 просмотра
На Закарпатье из-за сильных осадков подтопило электроподстанцию

Профильный комитет поддержал законопроект Зеленского о множественном гражданстве

Комитет Верховной Рады поддержал законопроект, внесенный президентом Зеленским, который, в том числе, позволяет регулировать выдачу украинских паспортов иностранцам, которые защищают независимость Украины.

Политика •   •  13553 просмотра
Профильный комитет поддержал законопроект Зеленского о множественном гражданстве

Рада завтра рассмотрит новый законопроект о мобилизации - нардеп

Украинский парламент рассмотрит новый законопроект о мобилизации в первом чтении 7 февраля.

Война •   •  16335 просмотра
Рада завтра рассмотрит новый законопроект о мобилизации - нардеп

Менеджеры "Укргаздобычи" и "Интерпайп" нанесли ущерб более чем на миллиард государственных средств - эксперт

Менеджеры "Укргаздобычи" и "Интерпайп" нанесли ущерб более чем на миллиард государственных средств - эксперт.

Экономика •   •  11695 просмотра
Менеджеры "Укргаздобычи" и "Интерпайп" нанесли ущерб более чем на миллиард государственных средств - эксперт