ГБР будет расследовать незаконную слежку за редакцией Bihus.infо - Офис генерального прокурора

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ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке
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У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом
05.02.24  •  140876 просмотра

У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом

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Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город
05.02.24  •  158129 просмотра

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В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК
05.02.24  •  149043 просмотра

В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК

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Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт
05.02.24  •  156271 просмотра

Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт

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Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф
01.02.24  •  348795 просмотра

Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф

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Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время
01.02.24  •  333722 просмотра

Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время

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Еще три семьи с четырьмя детьми были возвращены из оккупированной Херсонской области с помощью организации Save Ukraine после потери бизнеса, допросов и опасений за безопасность детей в условиях российской оккупации.

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В Ужгороде 7-летнюю девочку госпитализировали в Ужгородскую детскую клиническую больницу с предварительным диагнозом отравление угарным газом. Причины и обстоятельства дела устанавливают компетентные органы

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