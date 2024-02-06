ГБР будет расследовать незаконную слежку за редакцией Bihus.infо - Офис генерального прокурора

Следователи Главного следственного управления ГБР получили поручение от Генеральной прокуроры осуществлять досудебное расследование в уголовном производстве, начатом по заявлению представителя журналистской редакции Bihus.infо относительно незаконного установления и использования специальных технических средств негласного получения информации в помещении загородного комплекса на территории Киевской области (ч. 1 ст. 359 УК Украины). Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает УНН.

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Сообщается, что поскольку к совершению указанного уголовного правонарушения вероятно причастны сотрудники правоохранительного органа, досудебное расследование в уголовном производстве подлежит исключительной подследственности Государственного бюро расследований.

Свобода слова является неотъемлемой составляющей демократического общества и фундаментальным принципом правового государства. Нарушения прав журналистов недопустимы и подлежат тщательному рассмотрению и надлежащей реакции - подчеркнул Генеральный прокурор Андрей Костин.

Отмечается, что органы прокуратуры имеют обязательства гарантировать защиту журналистов от любых форм давления и преследований, а журналисты получать информацию об этой работе. С этой целью в Офисе Генерального прокурора действует "платформа защиты прав журналистов".

Глава СБУ назвал недопустимыми действия сотрудников службы в отношении журналистов Bihus.Info

Кроме того отмечается, что специальное подразделение в Офисе Генерального прокурора на постоянной основе работает над изучением всех нарушений против журналистов и обеспечивает надлежащее принятие мер с целью защиты их прав и интересов. В соответствии с подписанным меморандумом о взаимопонимании и сотрудничестве Офиса Генпрокурора и медийных и правозащитных организаций проходят рабочие встречи с представителями СМИ, на которых тщательно рассматриваются все такие случаи и принимаются необходимые меры для обеспечения справедливого расследования и наказания виновных лиц.

Прокуроры встречались с журналистами в январе 2024 года, а следующую встречу проведут в ближайшее время.

Журналисты Bihus.Info утверждают, что находились под наблюдением во время подготовки расследования о прослушивании со стороны СБУ