ГБР будет расследовать незаконную слежку за редакцией Bihus.infо - Офис генерального прокурора
Следователи получили поручение расследовать незаконную установку оборудования для видеонаблюдения в одном из комплексов Киевской области с целью защиты прав журналистов.
В приложении "Воздушная тревога" появились уведомления о различных типах угроз
Обновление приложения "Воздушная тревога" позволит украинцам получать важные сообщения о различных угрозах, таких как стихийные бедствия, и предоставлять инструкции по дальнейшим действиям.
Не все разблокированные пункты пропуска на границе с Польшей заработали на полную мощность
Польские пункты пропуска на границе с Украиной были разблокированы после протестов, но еще не работают на полную мощность.
Поразил током знакомую и задушил ее дочь: в Киеве 55-летний мужчина получил пожизненное
55-летний мужчина приговорен к пожизненному заключению за убийство знакомой и ее дочери в Киеве. Одну связал и убил током, а другую задушил проволокой.
Транзит взрывчатки в рф: в посольстве Украины призвали не политизировать дело
Посольство Украины призывает не политизировать дело о взрывчатке, которую якобы перевозили через территорию Грузии из Одессы в Россию, и выражает готовность сотрудничать с грузинскими властями для выяснения обстоятельств.
Удар рф по Токаревке в Херсонской области унес жизнь человека, двое пострадавших в больнице - ОВА
В результате российского обстрела села Токаревка Херсонской области погиб 49-летний мужчина, еще двое местных жителей получили ранения.
Украина вернула с ВОТ еще три семьи с четырьмя детьми
Еще три семьи с четырьмя детьми были возвращены из оккупированной Херсонской области с помощью организации Save Ukraine после потери бизнеса, допросов и опасений за безопасность детей в условиях российской оккупации.
В Ужгороде 7-летняя девушка отравилась угарным газом - ГСЧС
В Ужгороде 7-летнюю девочку госпитализировали в Ужгородскую детскую клиническую больницу с предварительным диагнозом отравление угарным газом. Причины и обстоятельства дела устанавливают компетентные органы
Правительство утвердило Стратегию развития системы публичных закупок на 2024 - 2026 годы
Кабмин одобрил Стратегию развития системы публичных закупок на 2024-2026 годы с целью дальнейшей гармонизации законодательства с директивами ЕС и определения семи стратегических целей реформирования системы публичных закупок.
Страдал от рака: в США умер легендарный исполнитель кантри-музыки Тоби Кит
Тоби Кит, легендарный американский кантри-певец, известный хитами 2000-х годов, умер в возрасте 62 лет после борьбы с раком желудка, которая длилась с лета прошлого года.