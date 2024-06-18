Будут вести кампанию по маскировке преступлений рф: какое "спецзадание" получила рцп и "патриарх" кирилл

Руководство русской православной церкви получило задание попытаться убедить мировую религиозную общественность в том, что не россия совершает кровавые преступления против свободы совести, а Украина нарушает международные принципы в сфере религиозной свободы. Для этого патриарх кирилл должен встретиться с религиозными деятелями и попытаться убедить их, по самым позорным образцам кремлевской пропаганды, что зло - это добро, а ложь - правда. Об этом говорится в заявлении Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести, передает УНН.

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Как говорится в сообщении, руководство рпц, которая давно превратилась в орудие разжигания ненависти и оправдания захватнической войны против Украины, получило задание попытаться убедить мировую религиозную общественность в том, что не россия совершает кровавые преступления против свободы совести, а Украина нарушает международные принципы в сфере религиозной свободы.

"Для этого патриарх кирилл, который несет личную ответственность за призывы к геноциду украинцев, провозглашение захватнической империалистической войны "священной", конкретные действия, направленные на уничтожение украинской государственности, культуры, идентичности, должен встретиться с религиозными деятелями и попытаться убедить их, по самым позорным образцам кремлевской пропаганды, что зло - это добро, а ложь - правда", - отмечается в сообщении.

Государственная служба по этнополитике и свободе совести считает необходимым напомнить, что Украина на протяжении своей независимости была домом религиозной свободы, в котором сосуществуют и пользуются равными правами верующие всех религиозных традиций.

"Настоящее горе и беду принесло верующим российское вторжение. С начала российской агрессии в 2014 году российская оккупация как Крыма, так и Донбасса сопровождалась погромами евангелических церквей, гонениями на греко-католиков и православных Киевского патриархата. Священнослужителей и активных мирян избивали, заковывали в наручники, запугивали, запрещали совершать богослужения на украинском языке. Захват молитвенных зданий, избиение священнослужителей приобрели системный характер", - сообщают в Государственной службе по этнополитике и свободе совести.

С началом широкомасштабного вторжения убийства священнослужителей, в том числе в литургических одеждах, разрушение культовых сооружений, пытки, издевательства стали ежедневной практикой. Более 40 священников и пасторов, монахов, преподавателей духовных учебных заведений были убиты российскими военными во время оккупации Киевской, Черниговской, Херсонской областей; большое число священнослужителей погибло во время обстрелов Донетчины, Луганщины и Харьковщины.

Также российские войска полностью уничтожили или повредили не менее 630 храмов, молитвенных домов, синагог, мечетей. Задокументированы факты захвата религиозных сооружений российскими военными, которые использовали их как военные базы или как прикрытие для огневых позиций. Некоторые религиозные сооружения были намеренно разграблены российскими военными, закрыты или перепрофилированы в административные здания.

Вряд ли патриарх кирилл, который готовится лжесвидетельствовать о "притеснениях Украинской Православной Церкви", будет рассказывать о четырнадцати священнослужителях этой церкви, убитых теми, кому он обещал жизнь вечную за преступления в Украине. Также маловероятно, что он вспомнит о 187 разрушенных храмах, где до уничтожения его имя возносили за литургией.

"Украинская Православная Церковь не получила и не получит никакого сочувствия от лица, которое претендует быть для ее верующих "отцом и хозяином". Неслучайно сотни клириков Украинской Православной Церкви обращаются к своему священноначалию с призывом выйти из состава русской церкви, прекратить любые административные отношения с организацией, которая не скрывает зверской ненависти к украинцам", - добавляют в госслужбе.

В заявлении отмечается, что особую роль российская церковь играет в индоктринации депортированных украинских детей. С первых дней полномасштабного вторжения российские чиновники депортировали детей из детских домов и интернатов из оккупированной Донецкой области в Ростовскую область, где с ними встретился митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий (Иванов). Священнослужители рпц, по словам российского оппозиционного студенческого журнала DOXA и ресурса Kidmapping, вовлекали депортированных детей в милитарно-шовинистические мероприятия и стремились искоренить в них украинскую идентичность.

В Госслужбе по этнополитике и свободе совести призвали церковных иерархов и религиозных лидеров поднять свой голос против неправедности, которую совершает российская церковь, в защиту замученных, обманутых, преданных, похищенных при участии этой организации, которая, очевидно, потеряла право принадлежать к Церкви Христовой.

Напомним

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) призывает все государства рассматривать патриарха московского кирилла и иерархию русской православной церкви соучастниками военных преступлений. В ПАСЕ поражены решением "русского собора", связанного с рпц, признать войну рф против Украины "священной".