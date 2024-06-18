Будут вести кампанию по маскировке преступлений рф: какое "спецзадание" получила рцп и "патриарх" кирилл

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Минобороны запустили новую функцию в Резерв+ - "Я военнослужащий, но до сих пор на учете"

Минобороны запустили новую функцию в Резерв+ - "Я военнослужащий, но до сих пор на учете"

  •  103435 просмотра
НАБУ хочет отремонтировать кондиционеры, хотя энергетики просят не пользоваться ими для экономии электроэнергии

НАБУ хочет отремонтировать кондиционеры, хотя энергетики просят не пользоваться ими для экономии электроэнергии

  •  133716 просмотра
Депутата ВР Украины Гончаренко в рф заочно осудили за так называемое "распространение военных фейков"

Депутата ВР Украины Гончаренко в рф заочно осудили за так называемое "распространение военных фейков"

  •  102361 просмотра
Слишком много совпадений: как компания "Олсидз" ищет дорогу "между капельками"

Слишком много совпадений: как компания "Олсидз" ищет дорогу "между капельками"

  •  126977 просмотра
Санкционные списки. Почему в Украине не спешат дополнять перечень физических и юридических лиц

Санкционные списки. Почему в Украине не спешат дополнять перечень физических и юридических лиц

  •  81435 просмотра
публикации
Санкционные списки. Почему в Украине не спешат дополнять перечень физических и юридических лиц

Санкционные списки. Почему в Украине не спешат дополнять перечень физических и юридических лиц

  •  81435 просмотра
Слишком много совпадений: как компания "Олсидз" ищет дорогу "между капельками"

Слишком много совпадений: как компания "Олсидз" ищет дорогу "между капельками"

  •  126977 просмотра
НАБУ хочет отремонтировать кондиционеры, хотя энергетики просят не пользоваться ими для экономии электроэнергии

НАБУ хочет отремонтировать кондиционеры, хотя энергетики просят не пользоваться ими для экономии электроэнергии

  •  133716 просмотра
Компания, владелец которой мог помогать агенту фсб: кто монтирует антидроновую защиту на украинских ГЭС

Компания, владелец которой мог помогать агенту фсб: кто монтирует антидроновую защиту на украинских ГЭС

  •  137881 просмотра
Трое в доле или как Гроза и Науменко с помощью одного известного банкира перепродавали пол зернового терминала

Трое в доле или как Гроза и Науменко с помощью одного известного банкира перепродавали пол зернового терминала
Эксклюзив

  •  135052 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Упал со сцены во время спектакля: британский актер Иен МакКелен попал в больницу

Упал со сцены во время спектакля: британский актер Иен МакКелен попал в больницу

  •  39286 просмотра
18 июня: Международный день пикника, День рождения детской коляски, День рождения детской коляски

18 июня: Международный день пикника, День рождения детской коляски, День рождения детской коляски

  •  102643 просмотра
Дэниел Рэдклифф стал обладателем самой престижной музыкальной театральной премии в США

Дэниел Рэдклифф стал обладателем самой престижной музыкальной театральной премии в США

17 июня 2024, 08:12  •  104584 просмотра
17 июня: Международный день крокодила, Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой

17 июня: Международный день крокодила, Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой

17 июня 2024, 03:07  •  113666 просмотра
Голландец построил бизнес и обеспечивает рф-потребителей западными товарами, в частности Nike и Lego, которые покинули Россию

Голландец построил бизнес и обеспечивает рф-потребителей западными товарами, в частности Nike и Lego, которые покинули Россию

16 июня 2024, 12:57  •  106094 просмотра
Актуальное

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Будут вести кампанию по маскировке преступлений рф: какое "спецзадание" получила рцп и "патриарх" кирилл

Будут вести кампанию по маскировке преступлений рф: какое "спецзадание" получила рцп и "патриарх" кирилл

Киев  •  УНН

18 июня 2024, 16:00  •  19022 просмотра

Read in English

Руководству русской православной церкви, включая патриарха кирилла, поставлена задача убедить мировое религиозное сообщество, что именно Украина, а не россия нарушает принципы религиозной свободы, несмотря на кровавые преступления россии против свободы совести и уничтожение религиозных памятников в Украине.

Руководство русской православной церкви получило задание попытаться убедить мировую религиозную общественность в том, что не россия совершает кровавые преступления против свободы совести, а Украина нарушает международные принципы в сфере религиозной свободы. Для этого патриарх кирилл должен встретиться с религиозными деятелями и попытаться убедить их, по самым позорным образцам кремлевской пропаганды, что зло - это добро, а ложь - правда. Об этом говорится в заявлении Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести, передает УНН.

Детали

Как говорится в сообщении, руководство рпц, которая давно превратилась в орудие разжигания ненависти и оправдания захватнической войны против Украины, получило задание попытаться убедить мировую религиозную общественность в том, что не россия совершает кровавые преступления против свободы совести, а Украина нарушает международные принципы в сфере религиозной свободы.

"Для этого патриарх кирилл, который несет личную ответственность за призывы к геноциду украинцев, провозглашение захватнической империалистической войны "священной", конкретные действия, направленные на уничтожение украинской государственности, культуры, идентичности, должен встретиться с религиозными деятелями и попытаться убедить их, по самым позорным образцам кремлевской пропаганды, что зло - это добро, а ложь - правда", - отмечается в сообщении.

Государственная служба по этнополитике и свободе совести считает необходимым напомнить, что Украина на протяжении своей независимости была домом религиозной свободы, в котором сосуществуют и пользуются равными правами верующие всех религиозных традиций.

"Настоящее горе и беду принесло верующим российское вторжение. С начала российской агрессии в 2014 году российская оккупация как Крыма, так и Донбасса сопровождалась погромами евангелических церквей, гонениями на греко-католиков и православных Киевского патриархата. Священнослужителей и активных мирян избивали, заковывали в наручники, запугивали, запрещали совершать богослужения на украинском языке. Захват молитвенных зданий, избиение священнослужителей приобрели системный характер", - сообщают в Государственной службе по этнополитике и свободе совести.

С началом широкомасштабного вторжения убийства священнослужителей, в том числе в литургических одеждах, разрушение культовых сооружений, пытки, издевательства стали ежедневной практикой. Более 40 священников и пасторов, монахов, преподавателей духовных учебных заведений были убиты российскими военными во время оккупации Киевской, Черниговской, Херсонской областей; большое число священнослужителей погибло во время обстрелов Донетчины, Луганщины и Харьковщины.

Также российские войска полностью уничтожили или повредили не менее 630 храмов, молитвенных домов, синагог, мечетей. Задокументированы факты захвата религиозных сооружений российскими военными, которые использовали их как военные базы или как прикрытие для огневых позиций. Некоторые религиозные сооружения были намеренно разграблены российскими военными, закрыты или перепрофилированы в административные здания.

Вряд ли патриарх кирилл, который готовится лжесвидетельствовать о "притеснениях Украинской Православной Церкви", будет рассказывать о четырнадцати священнослужителях этой церкви, убитых теми, кому он обещал жизнь вечную за преступления в Украине. Также маловероятно, что он вспомнит о 187 разрушенных храмах, где до уничтожения его имя возносили за литургией.

"Украинская Православная Церковь не получила и не получит никакого сочувствия от лица, которое претендует быть для ее верующих "отцом и хозяином". Неслучайно сотни клириков Украинской Православной Церкви обращаются к своему священноначалию с призывом выйти из состава русской церкви, прекратить любые административные отношения с организацией, которая не скрывает зверской ненависти к украинцам", - добавляют в госслужбе.

В заявлении отмечается, что особую роль российская церковь играет в индоктринации депортированных украинских детей. С первых дней полномасштабного вторжения российские чиновники депортировали детей из детских домов и интернатов из оккупированной Донецкой области в Ростовскую область, где с ними встретился митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий (Иванов). Священнослужители рпц, по словам российского оппозиционного студенческого журнала DOXA и ресурса Kidmapping, вовлекали депортированных детей в милитарно-шовинистические мероприятия и стремились искоренить в них украинскую идентичность.

В Госслужбе по этнополитике и свободе совести призвали церковных иерархов и религиозных лидеров поднять свой голос против неправедности, которую совершает российская церковь, в защиту замученных, обманутых, преданных, похищенных при участии этой организации, которая, очевидно, потеряла право принадлежать к Церкви Христовой.

Напомним

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) призывает все государства рассматривать патриарха московского кирилла и иерархию русской православной церкви соучастниками военных преступлений. В ПАСЕ поражены решением "русского собора", связанного с рпц, признать войну рф против Украины "священной".

Павел Башинский

Павел Башинский

ОбществоВойнаполитика
krymКрым
ukrainaУкраина
luhanskЛуганск
donetskДонецк
chernigovЧернигов
khersonХерсон
kievКиев
kharkivХарьков
Обезглавливание россиянами украинского защитника: в Офисе Генпрокурора рассказали новые ужасные детали
  •  30085 просмотра

Обезглавливание россиянами украинского защитника: в Офисе Генпрокурора рассказали новые ужасные детали

Эксклюзив
В Украинской аграрной конфедерации рассказали о распространенных схемах серого экспорта зерна
  •  92038 просмотра

В Украинской аграрной конфедерации рассказали о распространенных схемах серого экспорта зерна

Эксклюзив
Политики всегда пытаются избегать ответственности за свои слова - адвокат
  •  102836 просмотра

Политики всегда пытаются избегать ответственности за свои слова - адвокат

Зеленский подписал закон о единой зоне роуминга с ЕС
  •  90095 просмотра

Зеленский подписал закон о единой зоне роуминга с ЕС

Эксклюзив
Трое в доле или как Гроза и Науменко с помощью одного известного банкира перепродавали пол зернового терминала
  •  135052 просмотра

Трое в доле или как Гроза и Науменко с помощью одного известного банкира перепродавали пол зернового терминала

Эксклюзив
Дело серого экспорта зерна на "Олимпекс": почему зерно до сих пор не арестовали
17 июня 2024, 15:17  •  117618 просмотра

Дело серого экспорта зерна на "Олимпекс": почему зерно до сих пор не арестовали

Эксклюзив
Эксперт рассказал, как серый экспорт зерна влияет на экономику Украины
17 июня 2024, 12:07  •  119542 просмотра

Эксперт рассказал, как серый экспорт зерна влияет на экономику Украины

Эксклюзив
Политолог о коммюнике Саммита мира: важно, что имеет узкую направленность и касается конкретных вопросов
17 июня 2024, 10:06  •  118909 просмотра

Политолог о коммюнике Саммита мира: важно, что имеет узкую направленность и касается конкретных вопросов

Эксклюзив
Экс-депутат о сообщении Гетманцева: депутат, который начинает давить на суд с помощью уличных методов должен быть сразу арестован
17 июня 2024, 08:09  •  112089 просмотра

Экс-депутат о сообщении Гетманцева: депутат, который начинает давить на суд с помощью уличных методов должен быть сразу арестован

Опубликован полный итоговый документ Глобального саммита мира
16 июня 2024, 12:51  •  118251 просмотра

Опубликован полный итоговый документ Глобального саммита мира

Популярные

Санкционные списки. Почему в Украине не спешат дополнять перечень физических и юридических лиц

Санкционные списки. Почему в Украине не спешат дополнять перечень физических и юридических лиц

  •  81435 просмотра
Слишком много совпадений: как компания "Олсидз" ищет дорогу "между капельками"

Слишком много совпадений: как компания "Олсидз" ищет дорогу "между капельками"

  •  126977 просмотра
Депутата ВР Украины Гончаренко в рф заочно осудили за так называемое "распространение военных фейков"

Депутата ВР Украины Гончаренко в рф заочно осудили за так называемое "распространение военных фейков"

  •  102361 просмотра
НАБУ хочет отремонтировать кондиционеры, хотя энергетики просят не пользоваться ими для экономии электроэнергии

НАБУ хочет отремонтировать кондиционеры, хотя энергетики просят не пользоваться ими для экономии электроэнергии

  •  133716 просмотра
Минобороны запустили новую функцию в Резерв+ - "Я военнослужащий, но до сих пор на учете"

Минобороны запустили новую функцию в Резерв+ - "Я военнослужащий, но до сих пор на учете"

  •  103435 просмотра

Публикации

Санкционные списки. Почему в Украине не спешат дополнять перечень физических и юридических лиц

Санкционные списки. Почему в Украине не спешат дополнять перечень физических и юридических лиц

  •  81435 просмотра
Слишком много совпадений: как компания "Олсидз" ищет дорогу "между капельками"

Слишком много совпадений: как компания "Олсидз" ищет дорогу "между капельками"

  •  126977 просмотра
НАБУ хочет отремонтировать кондиционеры, хотя энергетики просят не пользоваться ими для экономии электроэнергии

НАБУ хочет отремонтировать кондиционеры, хотя энергетики просят не пользоваться ими для экономии электроэнергии

  •  133716 просмотра
Компания, владелец которой мог помогать агенту фсб: кто монтирует антидроновую защиту на украинских ГЭС

Компания, владелец которой мог помогать агенту фсб: кто монтирует антидроновую защиту на украинских ГЭС

  •  137881 просмотра
Трое в доле или как Гроза и Науменко с помощью одного известного банкира перепродавали пол зернового терминала

Трое в доле или как Гроза и Науменко с помощью одного известного банкира перепродавали пол зернового терминала
Эксклюзив

  •  135052 просмотра

Война

Боятся слежки: в Крыму российские военные стараются не задерживаться в городах

Боятся слежки: в Крыму российские военные стараются не задерживаться в городах

  •  8475 просмотра
Оккупанты в течение дня били по Никопольщине из БпЛА и артиллерии, пострадали два человека, повреждены дома - ОВА

Оккупанты в течение дня били по Никопольщине из БпЛА и артиллерии, пострадали два человека, повреждены дома - ОВА

  •  10579 просмотра
Будут вести кампанию по маскировке преступлений рф: какое "спецзадание" получила рцп и "патриарх" кирилл

Будут вести кампанию по маскировке преступлений рф: какое "спецзадание" получила рцп и "патриарх" кирилл

  •  19598 просмотра
Варварская жестокость российских оккупантов: Лубинец отреагировал на обезглавливание украинского воина и призвал партнеров к решительным действиям

Варварская жестокость российских оккупантов: Лубинец отреагировал на обезглавливание украинского воина и призвал партнеров к решительным действиям

  •  16393 просмотра
Профильный Комитет парламента Швейцарии одобрил непрямой экспорт оружия в Украину

Профильный Комитет парламента Швейцарии одобрил непрямой экспорт оружия в Украину

  •  21255 просмотра

политика

Будут вести кампанию по маскировке преступлений рф: какое "спецзадание" получила рцп и "патриарх" кирилл

Будут вести кампанию по маскировке преступлений рф: какое "спецзадание" получила рцп и "патриарх" кирилл

  •  19598 просмотра
Профильный Комитет парламента Швейцарии одобрил непрямой экспорт оружия в Украину

Профильный Комитет парламента Швейцарии одобрил непрямой экспорт оружия в Украину

  •  21255 просмотра
Усиление обороноспособности Украины и интеграция в ЕС и НАТО: Зеленский встретился со спикером Сеймаса Литвы

Усиление обороноспособности Украины и интеграция в ЕС и НАТО: Зеленский встретился со спикером Сеймаса Литвы

  •  20070 просмотра
Электронный военно-учетный документ будет действительным не более года - Кабмин

Электронный военно-учетный документ будет действительным не более года - Кабмин

  •  16286 просмотра
Агентство восстановления временно возглавит Роман Комендант

Агентство восстановления временно возглавит Роман Комендант

  •  15743 просмотра

Война

Боятся слежки: в Крыму российские военные стараются не задерживаться в городах

Боятся слежки: в Крыму российские военные стараются не задерживаться в городах

  •  8475 просмотра
Оккупанты в течение дня били по Никопольщине из БпЛА и артиллерии, пострадали два человека, повреждены дома - ОВА

Оккупанты в течение дня били по Никопольщине из БпЛА и артиллерии, пострадали два человека, повреждены дома - ОВА

  •  10579 просмотра
Будут вести кампанию по маскировке преступлений рф: какое "спецзадание" получила рцп и "патриарх" кирилл

Будут вести кампанию по маскировке преступлений рф: какое "спецзадание" получила рцп и "патриарх" кирилл

  •  19598 просмотра
Варварская жестокость российских оккупантов: Лубинец отреагировал на обезглавливание украинского воина и призвал партнеров к решительным действиям

Варварская жестокость российских оккупантов: Лубинец отреагировал на обезглавливание украинского воина и призвал партнеров к решительным действиям

  •  16393 просмотра
Профильный Комитет парламента Швейцарии одобрил непрямой экспорт оружия в Украину

Профильный Комитет парламента Швейцарии одобрил непрямой экспорт оружия в Украину

  •  21255 просмотра

политика

Будут вести кампанию по маскировке преступлений рф: какое "спецзадание" получила рцп и "патриарх" кирилл

Будут вести кампанию по маскировке преступлений рф: какое "спецзадание" получила рцп и "патриарх" кирилл

  •  19598 просмотра
Профильный Комитет парламента Швейцарии одобрил непрямой экспорт оружия в Украину

Профильный Комитет парламента Швейцарии одобрил непрямой экспорт оружия в Украину

  •  21255 просмотра
Усиление обороноспособности Украины и интеграция в ЕС и НАТО: Зеленский встретился со спикером Сеймаса Литвы

Усиление обороноспособности Украины и интеграция в ЕС и НАТО: Зеленский встретился со спикером Сеймаса Литвы

  •  20070 просмотра
Электронный военно-учетный документ будет действительным не более года - Кабмин

Электронный военно-учетный документ будет действительным не более года - Кабмин

  •  16286 просмотра
Агентство восстановления временно возглавит Роман Комендант

Агентство восстановления временно возглавит Роман Комендант

  •  15743 просмотра

Новости Бизнеса

Новая услуга для клиентов ПУМБ - переводы на карту или счет через TransferGo

Новая услуга для клиентов ПУМБ - переводы на карту или счет через TransferGo

  •  49064 просмотра
Меценат Олег Крот планирует восстановить военный университет в Украине для усиления обороноспособности и развития профармии

Меценат Олег Крот планирует восстановить военный университет в Украине для усиления обороноспособности и развития профармии

17 июня 2024, 12:25  •  70835 просмотра
В Украине открыли первый проект "Учебная аптека "Подорожник" с инновационным подходом

В Украине открыли первый проект "Учебная аптека "Подорожник" с инновационным подходом

17 июня 2024, 10:46  •  72166 просмотра

Экономика

В Украине завтра весь день будут действовать графики отключений

В Украине завтра весь день будут действовать графики отключений

  •  11555 просмотра
Санкционные списки. Почему в Украине не спешат дополнять перечень физических и юридических лиц

Санкционные списки. Почему в Украине не спешат дополнять перечень физических и юридических лиц

  •  81417 просмотра
Кабмин поручил Минэнерго проводить регулярное информирование населения о состоянии энергосистемы

Кабмин поручил Минэнерго проводить регулярное информирование населения о состоянии энергосистемы

  •  18971 просмотра
Угроз в части продовольственной безопасности для Украины нет - Минэкономики

Угроз в части продовольственной безопасности для Украины нет - Минэкономики

  •  14928 просмотра
Правительство расширило сферу действия кредитной программы "5-7-9" - Шмыгаль

Правительство расширило сферу действия кредитной программы "5-7-9" - Шмыгаль

  •  18031 просмотра

Киев

Покушение на казахского оппозиционера в Киеве: мужчина в тяжелом состоянии, нападавшего еще ищут

Покушение на казахского оппозиционера в Киеве: мужчина в тяжелом состоянии, нападавшего еще ищут

  •  21520 просмотра
В Киеве произошла стрельба, есть пострадавший: что известно

В Киеве произошла стрельба, есть пострадавший: что известно

  •  24113 просмотра
В Киеве задержали женщину с 14-летним сыном, которые причастны к поджогу военных автомобилей

В Киеве задержали женщину с 14-летним сыном, которые причастны к поджогу военных автомобилей

  •  24590 просмотра
Сообщено о подозрении: столичные чиновники присвоили 1,4 млн грн из-за недействительных договоров

Сообщено о подозрении: столичные чиновники присвоили 1,4 млн грн из-за недействительных договоров

  •  43900 просмотра
В Киеве произошла вспышка острой кишечной инфекции: все заболевшие - дети

В Киеве произошла вспышка острой кишечной инфекции: все заболевшие - дети

17 июня 2024, 17:10  •  49036 просмотра