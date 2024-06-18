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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Будуть вести кампанію з маскування злочинів рф: яке "спецзавдання" отримала рцп та "патріарх" кирил

Київ • УНН

 • 89649 перегляди

Керівництву Російської Православної Церкви, включно з патріархом кирилом, поставлено завдання переконати світову релігійну спільноту, що саме Україна, а не росія порушує принципи релігійної свободи, незважаючи на криваві злочини росії проти свободи совісті та знищення релігійних пам'яток в Україні.

Будуть вести кампанію з маскування злочинів рф: яке "спецзавдання" отримала рцп та "патріарх" кирил

Керівництво російської православної церкви отримало завдання спробувати переконати світову релігійну громадськість у тому, що не росія чинить криваві злочини проти свободи совісті, а Україна порушує міжнародні принципи у сфері релігійної свободи. Для цього патріарх кирил має зустрітися з релігійними діячами і спробувати переконати їх, за найганебнішими взірцями кремлівської пропаганди, що зло - це добро, а брехня - правда. Про це йдеться в заяві Державної служби України з етнополітики та свободи совісті, передає УНН.

Деталі

Як йдеться в повідомленні, керівництво рпц, яка давно перетворилася на знаряддя розпалення ненависті і виправдання загарбницької війни проти України, отримало завдання спробувати переконати світову релігійну громадськість у тому, що не росія чинить криваві злочини проти свободи совісті, а Україна порушує міжнародні принципи у сфері релігійної свободи.

"Для цього патріарх кирил, який несе особисту відповідальність за заклики до геноциду українців, проголошення загарбницької імперіалістичної війни "священною", конкретні дії, спрямовані на знищення української державності, культури, ідентичності, має зустрітися з релігійними діячами і спробувати переконати їх, за найганебнішими взірцями кремлівської пропаганди, що зло - це добро, а брехня - правда", - зазначається в повідомленні.

Державна служба з етнополітики та свободи совісті вважає за необхідне нагадати, що Україна впродовж своєї незалежності була домом релігійної свободи, в якому співіснують і користуються рівними правами вірні всіх релігійних традицій.

"Справжнє горе і біду принесло віруючим російське вторгнення. Від початків російської агресії у 2014 році російська окупація як Криму, так і Донбасу супроводжувалася погромами євангелічних церков, гоніннями на греко-католиків і православних Київського патріархату. Священнослужителів і активних мирян били, заковували у кайданки, залякували, забороняли звершувати богослужіння українською. Захоплення молитовних будівель, побиття священнослужителів набрали системного характеру", - повідомляють у Державні службі з етнополітики та свободи совісті.

З початком широкомасштабного вторгнення вбивства священнослужителів, у тому числі в літургійному одязі, руйнування культових споруд, тортури, знущання стали щоденною практикою. Понад 40 священиків і пасторів, ченців, викладачів духовних навчальних закладів були вбиті російськими військовими під час окупації Київської, Чернігівської, Херсонської областей; велике число священнослужителів загинуло під час обстрілів Донеччини, Луганщини і Харківщини.

Також російські війська повністю знищили або пошкодили щонайменше 630 храмів, молитовних будинків, синагог, мечетей. Задокументовано факти захоплення релігійних споруд російськими військовими, котрі використовували їх як військові бази або як прикриття для вогневих позицій. Деякі релігійні споруди були навмисно розграбовані російськими військовими, закриті або перепрофільовані в адміністративні будівлі.

Навряд чи патріарх кирил, який готується лжесвідчити про "утиски Української Православної Церкви", розказуватиме про чотирнадцятьох священнослужителів цієї церкви, вбитих тими, кому він обіцяв життя вічне за злочини в Україні. Також малоймовірно, що він згадає про 187 зруйнованих храмів, де до знищення його ім’я підносили за літургією.

"Українська Православна Церква не отримала і не отримає жодного співчуття від особи, яка претендує бути для її вірних "отцем і господином". Невипадково сотні кліриків Української Православної Церкви звертаються до свого священноначалля із закликом вийти зі складу російської церкви, припинити будь-які адміністративні відносини з організацією, яка не приховує звірячої ненависті до українців", - додають у держслужбі.

У заяві наголошується, що особливу роль російська церква відіграє в індоктринації депортованих українських дітей. Із перших днів повномасштабного вторгнення російські чиновники депортували дітей з дитячих будинків та інтернатів з окупованої Донецької області до Ростовської області, де з ними зустрівся митрополит Ростовський і Новочеркаський Меркурій (Іванов). Священнослужителі РПЦ, за словами російського опозиційного студентського журналу DOXA та ресурсу Kidmapping, втягували депортованих дітей у мілітарно-шовіністичні заходи і прагнули викорінити в них українську ідентичність.

У Держслужбі з етнополітики та свободи совісті закликали церковних ієрархів та релігійних лідерів піднести свій голос проти неправедності, яку чинить російська церква, на захист замучених, обдурених, зраджених, викрадених за участі цієї організації, яка, очевидно, втратила право належати до Церкви Христової.

Нагадаємо

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) закликає всі держави розглядати патріарха московського кирила та ієрархію російської православної церкви співучасниками воєнних злочинів. В ПАРЄ вражені рішенням "російського собору", пов'язаного з рпц, визнати війну рф проти України "священною".

Павло Башинський

Павло Башинський

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