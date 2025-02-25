Буданов объяснил, при каких условиях Польша может стать следующей целью для рф

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Руководитель ГУР МО заявил, что россия стремится восстановить империю по образцу СССР со странами Варшавского договора, и следующими целями могут стать Польша, Чехия, Венгрия и Болгария.

Российское руководство склоняется к созданию империи образца советского союза, но со странами Варшавского договора. Поэтому при худшем варианте следующей будет Польша, далее - Чехия, Венгрия, Болгария. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов во время дискуссии по случаю специальной встречи YES "Три года - Время побеждать", передает корреспондент УНН.

Детали

"рф видит себя империей. В их понимании империя, к которой нынешнее руководство российской федерации склоняется, - это образец советского союза, но со странами Варшавского договора. Никуда это тоже не денется", - сказал Буданов.

Глава ГУР смоделировал худший вариант и предположил, кто может стать следующим.

"Представьте худший вариант, и случилось так, что три страны (рф, беларусь, Украина - ред.) объединились в единую, при том, что это почти невозможно, следующей будет Польша. Я вам прямо это говорю, и не надо этого бояться, надо осознавать. Дальше будет Чехия, Венгрия, Болгария. Все пойдут назад. Страны Варшавского блока - это задача-минимум, если образуется империя, а там уже как получится", - заявил Буданов.

Справка

Варшавский договор - соглашение о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, заключённое 14 мая 1955 в Варшаве Албанией, Болгарией, Германской Демократической Республикой, Польшей, Румынией, СССР, Венгрией и Чехословакией.

Дополнение

Буданов заявлял, что россия видит себя империей, поэтому она не остановится и будет пытаться сделать все, чтобы военными, политическими, внутренне-социальными методами достичь поглощения Украины. В понимании рф для существования империи нужны как минимум три государства: беларусь, россия и Украина.

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что российский диктатор владимир путин не хочет завершения войны, ведь это для него инструмент контроля россиянами.

Буданов рассказал, существует ли у кремля «дата завершения войны»23.02.25, 16:23 • 21876 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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