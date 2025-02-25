Буданов пояснив, за яких умов Польща може стати наступною ціллю для рф

Російське керівництво схиляється до створення імперії зразка радянського союзу, але з країнами Варшавського договору. Тому за найгіршого варіанту наступною буде Польща, далі - Чехія, Угорщина, Болгарія. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов під час дискусії з нагоди спеціальної зустрічі YES "Три роки - Час перемагати", передає кореспондент УНН.

Деталі

"рф бачить себе імперією. У їх розумінні імперія, до якої теперішнє керівництво російської федерації схиляється, - це зразок радянського союзу, але з країнами Варшавського договору. Нікуди це теж не подінеться", - сказав Буданов.

Очільник ГУР змоделював найгірший варіант і припустив, хто може стати наступним.

"Уявіть найгірший варіант, й сталося так, що три країни (рф, білорусь, Україна - ред.) об'єдналися в єдину, при тому, що це майже неможливо, наступною буде Польща. Я вам прямо це кажу, і не треба цього боятися, треба усвідомлювати. Далі буде Чехія, Угорщина, Болгарія. Усі підуть назад. Країни Варшавського блоку - це завдання-мінімум, якщо утворюється імперія, а там вже як вийде", - заявив Буданов.

Довідка

Варшавський договір – угода про дружбу, співробітництво і взаємну допомогу, укладена 14 травня 1955 у Варшаві Албанією, Болгарією, Німецькою Демократичною Республікою, Польщею, Румунією, СРСР, Угорщиною та Чехословаччиною.

Доповнення

Буданов заявляв, що росія бачить себе імперією, тому вона не зупиниться й буде намагатися зробити все, щоб воєнними, політичними, внутрішньо-соціальними методами досягти поглинання України. В розумінні рф для існування імперії потрібні як мінімум три держави: білорусь, росія та Україна.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що російський диктатор володимир путін не хоче завершення війни, адже це для нього інструмент контролю росіянами.

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