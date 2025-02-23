Буданов розповів, чи існує у кремля "дата завершення війни"

Керівник ГУР Буданов заперечив існування у планах росі конкретної дати завершення війни. За його словами, це залежить від домовленостей усіх сторін конфлікту, повідомляє УНН.

На запитання журналістів, чи є у керівництва кремля дата, коли вони хочуть оголосили нібито про "свою перемогу", Буданов відповів:

"Не існує такої дати – вона залежить від того, коли всі сторони на щось погодяться. Вони може і мріють про якусь дату, але це не означає, що це реалістично", – заявив очільник ГУР.

Контекст

За данними Bloomberg, Адміністрація Трампа повідомила європейським чиновникам, що хоче домогтися припинення війни рф в Україні до Великодня. Втім деякі чиновники у коментарі Вloomberg зазначили, що хоча цей план є амбітним, але потенційно нереалістичним - набагато ймовірнішим є досягнення результату з врегулювання упродовж усього 2025 року.

Президент США Дональд Трамп впевнений, що йому вдасться укласти угоду з росією про припинення "конфлікту" в Україні вже "цього" (майбутнього) тижня.