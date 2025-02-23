Буданов рассказал, существует ли у кремля «дата завершения войны»

Руководитель ГУР Буданов отрицает существование в планах росси конкретной даты завершения войны. По его словам, это зависит от договоренностей всех сторон конфликта, сообщает УНН.

На вопрос журналистов, есть ли у руководства кремля дата, когда они хотят объявить о якобы "своей победе", Буданов ответил:



"Не существует такой даты - она зависит от того, когда все стороны на что-то согласятся. Они может и мечтают о какой-то дате, но это не значит, что это реалистично", - заявил глава ГУР.

Контекст

По данным Bloomberg, Администрация Трампа сообщила европейским чиновникам, что хочет добиться прекращения войны рф в Украине до Пасхи. Впрочем, некоторые чиновники в комментарии Вloomberg отметили, что хотя этот план является амбициозным, но потенциально нереалистичным - гораздо более вероятным является достижение результата по урегулированию в течение всего 2025 года.

Президент США Дональд Трамп уверен, что ему удастся заключить соглашение с россией о прекращении "конфликта" в Украине уже "на этой" (будущей) неделе.