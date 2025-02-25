Буданов о покушениях на его жизнь: это нормальная вещь, не надо это драматизировать

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что покушения на его жизнь это в принципе нормальная вещь и не нужно драматизировать. Так же чувствуют себя и руководители в России.

Об этом он сказал во время дискуссии по случаю специальной встречи YES «Три года - Время побеждать», передает корреспондент УНН.

Покушения на мою жизнь - это в принципе нормальная вещь, не надо это драматизировать. Это наш мир, мы в нем живем и несем за это все ответственность. Так же чувствуют себя и руководители в стране, с которой мы имеем дело - это нормальная вещь. Не надо этому придавать такого большого значения - заявил Буданов.

Дополнение

За три года полномасштабного вторжения Служба безопасности Украины обнаружила 102 вражеские агентурные сети, которые в частности планировали убийство Президента Украины Владимира Зеленского, начальника ГУР Кирилла Буданова и председателя СБУ Василия Малюка.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в начале полномасштабного вторжения на него было совершено покушение в Офисе Президента, в результате чего погибли люди.

В конце ноября 2024 года в СМИ появилась информация об отравлении жены Кирилла Буданова Марианны. Предварительно было известно, что женщину отравили тяжелыми металлами. Вещества, которые нашли у нее в крови, не используются в быту и военном деле.

Впоследствии стало известно, что состояние женщины удовлетворительное, ведь ей вовремя оказали помощь. В то же время бывший глава Службы внешней разведки Украины Валерий Кондратюк выразил убеждение, что к отравлению жены Буданова причастны российские спецслужбы.

Буданов заявлял, что в ГУР знают кто отравил его жену.