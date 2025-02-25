Буданов про замахи на його життя: це нормальна річ, не треба це драматизувати

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що замахи на його життя це в принципі нормальна річ й не потрібно драматизувати. Так само відчувають себе й керівники в росії.

Про це він сказав під час дискусії з нагоди спеціальної зустрічі YES "Три роки - Час перемагати", передає кореспондент УНН.

Замахи на моє життя - це в принципі нормальна річ, не треба це драматизувати. Це наш світ, ми в ньому живемо й несемо за це все відповідальність. Так само відчувають себе й керівники в країні з якою ми баримося - це нормальна річ. Не треба цьому придавати такого великого значення - заявив Буданов.

Доповнення

За три роки повномасштабного вторгнення Служба безпеки України виявила 102 ворожі агентурні мережі, які зокрема планували вбивство Президента України Володимира Зеленського, начальника ГУР Кирила Буданова та голову СБУ Василя Малюка.

Президент України Володимир Зеленський розповів, що на початку повномасштабного вторгнення на нього був скоєний замах в Офісі Президента, внаслідок чого загинули люди.

Наприкінці листопада 2024 року у ЗМІ з'явилася інформація про отруєння дружини Кирила Буданова Маріанни. Попередньо було відомо, що жінку отруїли важкими металами. Речовини, що знайшли у неї в крові, не використовуються в побуті і воєнній справі.

Згодом стало відомо, що стан жінки задовільний, адже їй вчасно надали допомогу. Водночас колишній голова Служби зовнішньої розвідки України Валерій Кондратюк висловив переконання, що до отруєння дружини Буданова причетні російські спецслужби.

Буданов заявляв, що у ГУР знають хто отруїв його дружину.