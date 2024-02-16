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Буданов заявив, що знає хто отруїв його дружину, та натякнув, що за цим стоїть росія

Буданов заявив, що знає хто отруїв його дружину, та натякнув, що за цим стоїть росія

Київ • УНН

 • 47069 перегляди

Голова військової розвідки України Кирило Буданов натякнув в інтерв'ю французькому Liberation, що отруєння його дружини пов'язане з росіянами.

У ГУР знають хто отруїв дружину Кирила Буданова. Таку заяву Буданов зробив в інтерв'ю Liberation,  передає УНН.

Деталі

На запитання французького журналіста, чи знає очільник ГУР, хто несе відповідальність за це отруєння, Буданов відповів що знає, та натякнув на "російськи слід" у цьому замаху на життя.

Знаю, хто отруїв мою дружину. ….  найближчим часом ви побачите відповідь на території рф, і всі це зрозуміють. 

 – відповів Буданов.

Він також зазначив, що його дружині Мар’яні вже краще,

Моїй дружині вже краще. Оскільки я не вживав отрути, мені важко сказати, чи був це замах на моє життя. Але я вже пережив багато замахів і, напевно, переживу ще багато. 

 – додав Буданов.

Нагадаємо

Наприкінці листопада у ЗМІ з'явилася інформація про отруєння дружини Кирила Буданова Маріанни. Попередньо було відомо, що жінку отруїли важкими металами. Речовини, що знайшли у неї в крові, не використовуються в побуті і воєнній справі.

Згодом стало відомо, що стан жінки задовільний, адже їй вчасно надали допомогу. Водночас колишній голова Служби зовнішньої розвідки України Валерій Кондратюк висловив переконання, що до отруєння дружини Буданова причетні російські спецслужби.

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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