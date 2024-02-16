Буданов заявив, що знає хто отруїв його дружину, та натякнув, що за цим стоїть росія

У ГУР знають хто отруїв дружину Кирила Буданова. Таку заяву Буданов зробив в інтерв'ю Liberation, передає УНН.

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На запитання французького журналіста, чи знає очільник ГУР, хто несе відповідальність за це отруєння, Буданов відповів що знає, та натякнув на "російськи слід" у цьому замаху на життя.

Він також зазначив, що його дружині Мар’яні вже краще,

Моїй дружині вже краще. Оскільки я не вживав отрути, мені важко сказати, чи був це замах на моє життя. Але я вже пережив багато замахів і, напевно, переживу ще багато.