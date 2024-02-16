Буданов заявил, что знает кто отравил его жену, и намекнул, что за этим стоит россия

В ГУР знают кто отравил жену Кирилла Буданова. Такое заявление Буданов сделал в интервью Liberation, передает УНН.

Детали

На вопрос французского журналиста, знает ли глава ГУР, кто несет ответственность за это отравление, Буданов ответил, что знает, и намекнул на "российский след" в этом покушении на жизнь.

Знаю, кто отравил мою жену. .... в ближайшее время вы увидите ответ на территории рф, и все это поймут. - ответил Буданов.

Он также отметил, что его жене Марьяне уже лучше,

Моей жене уже лучше. Поскольку я не употреблял яд, мне трудно сказать, было ли это покушение на мою жизнь. Но я уже пережил много покушений и, наверное, переживу еще много. - добавил Буданов.

Напомним

В конце ноября в СМИ появилась информация об отравлении жены Кирилла Буданова Марианны. Предварительно было известно, что женщину отравили тяжелыми металлами. Вещества, которые нашли у нее в крови, не используются в быту и военном деле.

Впоследствии стало известно, что состояние женщины удовлетворительное, ведь ей вовремя оказали помощь. В то же время бывший глава Службы внешней разведки Украины Валерий Кондратюк выразил убеждение, что к отравлению жены Буданова причастны российские спецслужбы.