росія планувала вбивство Зеленського, Буданова та Малюка

За три роки повномасштабного вторгення Служба безпеки України виявила 102 ворожі агентурні мережі, які зокрема планували вбивство Президента України Володимира Зеленського, начальника ГУР Кирила Буданова та голову СБУ Василя Малюка. Про це заявив сам Малюк під час форуму "Україна. Рік 2025", передає кореспондент УНН.

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В нас за три роки виявлено 102 агентурні мережі ворожих, серед яких топові мережі. Серед цих "топщиків" є ті, які планували ліквідувати навіть нашого Верховного головнокомандувача, Президента України. Зокрема, наведу декілька прикладів - це реалізація, яка відбулася минулого року в переддень інавгурації путіна на Великдень, вони хотіли організувати, в тому числі на генерала Буданова і керували це все з "лубянки", а виконавцями були високопосадовці УДО - сказав Малюк.

Окрім того, за словами Малюка, планувався замах і на нього.

"Вони запланували теракт в одному з гіпермаркетів у Києві, однією французької фірми, коли в час пік, після 18:00, там багато людей, там мали вибухнути пристрої у місцях із легкозаймистими речовинами", - додав Малюк.

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