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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 123700 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 183275 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 147638 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 139064 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117468 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108077 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102999 перегляди

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росія планувала вбивство Зеленського, Буданова та Малюка

Київ • УНН

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За три роки СБУ виявила 102 ворожі агентурні мережі, які планували вбивство Зеленського, Буданова та Малюка. Один із планів передбачав теракт у київському гіпермаркеті з використанням вибухових пристроїв.

За три роки повномасштабного вторгення Служба безпеки України виявила 102 ворожі агентурні мережі, які зокрема планували вбивство Президента України Володимира Зеленського, начальника ГУР Кирила Буданова та голову СБУ Василя Малюка. Про це заявив сам Малюк під час форуму "Україна. Рік 2025", передає кореспондент УНН.

Деталі

В нас за три роки виявлено 102 агентурні мережі ворожих, серед яких топові мережі. Серед цих "топщиків" є ті, які планували ліквідувати навіть нашого Верховного головнокомандувача, Президента України. Зокрема, наведу декілька прикладів - це реалізація, яка відбулася минулого року в переддень інавгурації путіна на Великдень, вони хотіли організувати, в тому числі на генерала Буданова і керували це все з "лубянки", а виконавцями були високопосадовці УДО

- сказав Малюк.

Окрім того, за словами Малюка, планувався замах і на нього.

"Вони запланували теракт в одному з гіпермаркетів у Києві, однією французької фірми, коли в час пік, після 18:00, там багато людей, там мали вибухнути пристрої у місцях із легкозаймистими речовинами", - додав Малюк.

"Бомбардувальники завантажені": Буданов про можливі масовані атаки рф 24 лютого23.02.25, 14:17 • 64212 переглядiв

Павло Башинський

Павло Башинський

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