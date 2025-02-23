россия планировала убийство Зеленского, Буданова и Малюка
Киев • УНН
За три года СБУ обнаружила 102 вражеские агентурные сети, которые планировали убийство Зеленского, Буданова и Малюка. Один из планов предусматривал теракт в киевском гипермаркете с использованием взрывных устройств.
За три года полномасштабного вторжения Служба безопасности Украины обнаружила 102 вражеские агентурные сети, которые в частности планировали убийство Президента Украины Владимира Зеленского, начальника ГУР Кирилла Буданова и председателя СБУ Василия Малюка. Об этом заявил сам Малюк во время форума "Украина. Год 2025", передает корреспондент УНН.
Детали
У нас за три года выявлено 102 агентурные сети вражеских, среди которых топовые сети. Среди этих "топщиков" есть те, которые планировали ликвидировать даже нашего Верховного главнокомандующего, Президента Украины. В частности, приведу несколько примеров - это реализация, которая состоялась в прошлом году в канун инаугурации путина на Пасху, они хотели организовать, в том числе на генерала Буданова и руководили это все с "лубянки", а исполнителями были высокопоставленные чиновники УГО
Кроме того, по словам Малюка, планировалось покушение и на него.
"Они запланировали теракт в одном из гипермаркетов в Киеве, одной французской фирмы, когда в час пик, после 18:00, там много людей, там должны были взорваться устройства в местах с легковоспламеняющимися веществами", - добавил Малюк.
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