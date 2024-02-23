Британская разведка: кремль усиливает цензуру в рф, чтобы скрыть критику войны

В попытках скрыть критику политики москвы, российские власти усиливают цензуру в стране в отношении СМИ и даже обычных граждан. Об этом говорится в новом отчете разведки, который обнародовало Министерство обороны Великобритании, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что 14 февраля президент рф подписал закон, который позволяет конфискацию имущества за "распространение ложной информации" о российской армии.

президент россии владимир путин подписал закон о конфискации имущества за "фейки о вс рф"

Перед тем в госдуме рф внесли проект, который расширит основания для объявления "нежелательной организацией", что вероятно направлено на дальнейшее ограничение деятельности русскоязычных служб западных медиа, как "Радио Свобода", DW и BBC.

Эти шаги являются частью более широкой тенденции со стороны властей рф по контролю за внутренним информационным полем, чтобы ограничить критику и выражение несогласия. Хотя такая тенденция наблюдалась уже много лет, процессы значительно усилились после начала полномасштабной войны россии против Украины - резюмировали британские аналитики.

Напомним

российский оккупант и блогер, который раскрыл информацию о потерях россии в 16 000 солдат во время штурма Авдеевки, как сообщается, покончил с собой после того, как его соратники начали преследовать его.