Британская разведка: кремль усиливает цензуру в рф, чтобы скрыть критику войны
российские власти усиливают цензуру против СМИ и граждан, позволяя конфискацию имущества за "фейки о российской армии" и расширяя ограничения для "нежелательных организаций", чтобы контролировать информацию и ограничить инакомыслие относительно ее войны в Украине, говорится в отчете британской разведки.
Дело "Львовского Арсенала" и 1,4 млрд грн Министерства обороны: анализ "на холодную голову"
Как происходят поставки вооружения из Балканских стран в Украину.
Зеленский во Львове: встретился с премьером Дании и почтил память погибших украинских защитников
Президент Зеленский и Премьер-министр Дании Метте Фредериксен почтили память погибших украинских защитников на Лычаковском кладбище во Львове.
Фон дер Ляйен и премьер Бельгии сегодня будут находиться в Польше
Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Бельгии Александер де Кру посетят Польшу 23 февраля, чтобы обсудить протесты фермеров, помощь Украине и использование Польшей средств на восстановление.
В оккупированном Шахтерске в Донецкой области горит нефтебаза - СМИ
В оккупированном Шахтерске Донецкой области загорелась нефтебаза, сообщают местные СМИ.
Более 471 миллиона помощи ВСУ и государству от ПУМБ за два года полномасштабной войны
Более 471 миллиона помощи ВСУ и государству от ПУМБ за два года полномасштабной войны.
Информаторке рф, которую завербовал ее сын-боевик "днр", грозит пожизненное заключение
Служба безопасности Украины задержала информаторку, которая собирала для своего сына-боевика "днр", разведывательную информацию о местах дислокации украинских войск и техники.
Кабмин собрался на заседание во Львовской области на фоне блокады границы: Шмыгаль готов к "разумным компромиссам" с Варшавой
Украинское правительство собралось на выездное заседание во Львовской области для решения проблемы блокады на польской границе и согласования открытия нового пункта пересечения границы с Венгрией и расширения работы существующего, чтобы облегчить пограничное движение.
Митрополиту Черкасской епархии УПЦ (МП) объявили уже четвертое подозрение - СБУ
Главе Черкасской епархии УПЦ (МП) вручили четвертое сообщение о подозрении за то, что после предыдущих обвинений он продолжает распространять дезинформацию среди прихожан о захвате храма в Черкассах.
Министры ЕС подтвердили поддержку Украины и призвали привлечь россию к ответственности за военные преступления - заявление
Министры иностранных дел ЕС осудили войну россии против Украины и призвали привлечь россию и ее руководство к ответственности за ведение агрессивной войны и тяжкие преступления согласно международному праву.