Британская разведка: кремль усиливает цензуру в рф, чтобы скрыть критику войны

Эксклюзив
Эксперт: откуда Гетманцев берет цифры о теневом табачном рынке - я не знаю
  •  130761 просмотра

Эксперт: откуда Гетманцев берет цифры о теневом табачном рынке - я не знаю

Эксклюзив
Лиховой о ситуации возле Угледара: контролируемая
22.02.24  •  165815 просмотра

Лиховой о ситуации возле Угледара: контролируемая

Эксклюзив
Нардеп Южанина будет инициировать расследование относительно поездок за границу на авто ликвидируемого банка директора-распорядителя ФГВФЛ Рекрут
22.02.24  •  164383 просмотра

Нардеп Южанина будет инициировать расследование относительно поездок за границу на авто ликвидируемого банка директора-распорядителя ФГВФЛ Рекрут

Эксклюзив
Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу
21.02.24  •  216807 просмотра

Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу

Эксклюзив
Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду
21.02.24  •  250172 просмотра

Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков
21.02.24  •  221034 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков

Эксклюзив
рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш
20.02.24  •  228890 просмотра

рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш

Эксклюзив
Евлаш объяснил важность для рф занятия плацдарма вблизи Торского выступа
20.02.24  •  233381 просмотра

Евлаш объяснил важность для рф занятия плацдарма вблизи Торского выступа

Эксклюзив
Может быть элементом мягкого шантажа - эксперт об информационной атаке на Минобороны и ДОТ
20.02.24  •  202713 просмотра

Может быть элементом мягкого шантажа - эксперт об информационной атаке на Минобороны и ДОТ

Эксклюзив
Экс-замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудуху уволили из-за уголовного дела, открытого в отношении нее - источник
19.02.24  •  210543 просмотра

Экс-замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудуху уволили из-за уголовного дела, открытого в отношении нее - источник

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
nemetskaya-volnaНемецкая волна
ministerstvo-oboroni-velikobritaniyaМинистерство обороны (Великобритания)
avdiivkaАвдеевка
ukrainaУкраина
Loading...
Новости по теме

Британская разведка: кремль усиливает цензуру в рф, чтобы скрыть критику войны

российские власти усиливают цензуру против СМИ и граждан, позволяя конфискацию имущества за "фейки о российской армии" и расширяя ограничения для "нежелательных организаций", чтобы контролировать информацию и ограничить инакомыслие относительно ее войны в Украине, говорится в отчете британской разведки.

Общество •   •  16804 просмотра
Британская разведка: кремль усиливает цензуру в рф, чтобы скрыть критику войны

Дело "Львовского Арсенала" и 1,4 млрд грн Министерства обороны: анализ "на холодную голову"

Как происходят поставки вооружения из Балканских стран в Украину.

Политика •   •  47120 просмотра
Дело "Львовского Арсенала" и 1,4 млрд грн Министерства обороны: анализ "на холодную голову"

Зеленский во Львове: встретился с премьером Дании и почтил память погибших украинских защитников

Президент Зеленский и Премьер-министр Дании Метте Фредериксен почтили память погибших украинских защитников на Лычаковском кладбище во Львове.

Война •   •  15658 просмотра
Зеленский во Львове: встретился с премьером Дании и почтил память погибших украинских защитников

Фон дер Ляйен и премьер Бельгии сегодня будут находиться в Польше

Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Бельгии Александер де Кру посетят Польшу 23 февраля, чтобы обсудить протесты фермеров, помощь Украине и использование Польшей средств на восстановление.

Экономика •   •  14435 просмотра
Фон дер Ляйен и премьер Бельгии сегодня будут находиться в Польше

В оккупированном Шахтерске в Донецкой области горит нефтебаза - СМИ

В оккупированном Шахтерске Донецкой области загорелась нефтебаза, сообщают местные СМИ.

Война •   •  14770 просмотра
В оккупированном Шахтерске в Донецкой области горит нефтебаза - СМИ

Более 471 миллиона помощи ВСУ и государству от ПУМБ за два года полномасштабной войны

Более 471 миллиона помощи ВСУ и государству от ПУМБ за два года полномасштабной войны.

Новости Бизнеса •   •  9977 просмотра
Более 471 миллиона помощи ВСУ и государству от ПУМБ за два года полномасштабной войны

Информаторке рф, которую завербовал ее сын-боевик "днр", грозит пожизненное заключение

Служба безопасности Украины задержала информаторку, которая собирала для своего сына-боевика "днр", разведывательную информацию о местах дислокации украинских войск и техники.

Война •   •  14605 просмотра
Информаторке рф, которую завербовал ее сын-боевик "днр", грозит пожизненное заключение

Кабмин собрался на заседание во Львовской области на фоне блокады границы: Шмыгаль готов к "разумным компромиссам" с Варшавой

Украинское правительство собралось на выездное заседание во Львовской области для решения проблемы блокады на польской границе и согласования открытия нового пункта пересечения границы с Венгрией и расширения работы существующего, чтобы облегчить пограничное движение.

Экономика •   •  13466 просмотра
Кабмин собрался на заседание во Львовской области на фоне блокады границы: Шмыгаль готов к "разумным компромиссам" с Варшавой

Митрополиту Черкасской епархии УПЦ (МП) объявили уже четвертое подозрение - СБУ

Главе Черкасской епархии УПЦ (МП) вручили четвертое сообщение о подозрении за то, что после предыдущих обвинений он продолжает распространять дезинформацию среди прихожан о захвате храма в Черкассах.

Политика •   •  11368 просмотра
Митрополиту Черкасской епархии УПЦ (МП) объявили уже четвертое подозрение - СБУ

Министры ЕС подтвердили поддержку Украины и призвали привлечь россию к ответственности за военные преступления - заявление

Министры иностранных дел ЕС осудили войну россии против Украины и призвали привлечь россию и ее руководство к ответственности за ведение агрессивной войны и тяжкие преступления согласно международному праву.

Война •   •  12995 просмотра
Министры ЕС подтвердили поддержку Украины и призвали привлечь россию к ответственности за военные преступления - заявление