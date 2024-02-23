Британська розвідка: кремль посилює цензуру в рф, аби приховати критику війни

російська влада посилює цензуру проти ЗМІ та громадян, дозволяючи конфіскацію майна за "фейки про російську армію" та розширюючи обмеження для "небажаних організацій", щоб контролювати інформацію та обмежити інакомислення щодо її війни в Україні, йдеться у звіті британської розвідки.