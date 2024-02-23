Британська розвідка: кремль посилює цензуру в рф, аби приховати критику війни
Київ • УНН
російська влада посилює цензуру проти ЗМІ та громадян, дозволяючи конфіскацію майна за "фейки про російську армію" та розширюючи обмеження для "небажаних організацій", щоб контролювати інформацію та обмежити інакомислення щодо її війни в Україні, йдеться у звіті британської розвідки.
У спробах приховати критику політики москви російська влада посилює цензуру в країні щодо ЗМІ та навіть звичайних громадян. Про це йдеться у новому звіті розвідки, яке оприлюднило Міністерство оборони Британії, пише УНН.
Деталі
Зазначається, що 14 лютого президент рф підписав закон, який дозволяє конфіскацію майна за "поширення неправдивої інформації" про російську армію.
президент росії володимир путін підписав закон про конфіскацію майна за "фейки про зс рф"14.02.24, 10:41 • 26487 переглядiв
Перед тим у держдумі рф внесли проєкт, що розширить підстави для оголошення "небажаною організацією", що ймовірно спрямовано на подальше обмеження діяльності російськомовних служб західних медіа, як "Радіо Свобода", DW та BBC.
Ці кроки є частиною ширшої тенденції з боку влади рф щодо контролю за внутрішнім інформаційним полем, щоб обмежити критику і висловлення незгоди. Хоча така тенденція спостерігалась вже багато років, процеси значно посилилися після початку повномасштабної війни росії проти України
Нагадаємо
російський окупант та блогер, який розкрив інформацію про втрати росії в 16 000 солдатів під час штурму Авдіївки, як повідомляється, наклав на себе руки після того, як його соратники почали переслідувати його.