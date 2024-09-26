Британия ввела санкции против кораблей и компаний, связанных с российским СПГ

В четверг, 26 сентября, Великобритания заявила, что ввела новые санкции против пяти кораблей и двух судоходных организаций рф. Об этом говорится в заявлении британского правительства, передает УНН.

Детали

В Британии объясняют, что сегодняшние действия основываются на усилиях вместе с союзниками, направленных на сдерживание попыток рф увеличить свои будущие доходы от энергетики - важнейшего источника финансирования войны Путина в Украине.

СПГ является важным источником финансирования незаконной войны Путина в Украине. Россия планирует расширить свои доходы от СПГ, стремясь увеличить свою долю на мировом рынке СПГ с 8% до 20% - говорится в заявлении.

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Согласно сегодняшнему решению правительства под санкции попали суда:

ПИОНЕР (ИМО 9256602)

АСЯ ЭНЕРГЕТИКА (ИМО 9216298)

NOVA ENERGY (ИМО 9324277)

СЕВЕРНОЕ НЕБО (ИМО 9953523)

СКФ ЛАПЕРУЗА (ИМО 9849887)

Кроме того, санкции ввели против двух организаций:

OCEAN SPEEDSTAR SOLUTIONS OPC - оператор и менеджер компаний PIONEER и ASYA ENERGY.

WHITE FOX SHIP MANAGEMENT - Оператор и менеджер NORTH SKY

Таким образом Великобритания наложила санкции на 15 судов и организации, которые занимаются российским сектором СПГ. В правительстве отметили, что продолжат бороться с этим важным источником финансирования незаконной войны Путина в Украине.

Напомним,

В четверг, 26 сентября, лидер Белого дома Джо Байден заявил, что США принимают меры для разрушения глобальной сети криптовалют в координации с международными партнерами. Цель - противостоять уклонению от российских санкций и отмыванию денег, а также лишить оборонную базу РФ ресурсов.