Британія ввела санкції проти кораблів і компаній, пов'язаних із російським СПГ
Київ • УНН
Велика Британія запровадила нові санкції проти п'яти російських суден та двох судноплавних організацій. Метою є стримування спроб РФ збільшити майбутні доходи від енергетики, які фінансують війну в Україні.
У четвер, 26 вересня, Велика Британія заявила, що ввела нові санкції проти п’яти кораблів і двох судноплавних організацій рф. Про це йдеться в заяві британського уряду, передає УНН.
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У Британії пояснюють, що сьогоднішні дії ґрунтуються на зусиллях разом із союзниками, спрямованих на стримування спроб рф збільшити свої майбутні доходи від енергетики – найважливішого джерела фінансування війни Путіна в Україні.
СПГ є важливим джерелом фінансування незаконної війни Путіна в Україні. Росія планує розширити свої доходи від СПГ, прагнучи збільшити свою частку на світовому ринку СПГ з 8% до 20%
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Згідно з сьогоднішнім рішенням уряду під санкції потрапили судна:
- PIONEER (IMO 9256602)
- ASYA ENERGY (IMO 9216298)
- NOVA ENERGY (IMO 9324277)
- NORTH SKY (IMO 9953523)
- SCF LA PEROUSE (IMO 9849887)
Окрім того, санкції запровадили проти двох організацій:
- OCEAN SPEEDSTAR SOLUTIONS OPC – оператор і менеджер компаній PIONEER і ASYA ENERGY.
- WHITE FOX SHIP MANAGEMENT – Оператор і менеджер NORTH SKY
Таким чином Велика Британія наклала санкції на 15 суден і організації, які займаються російським сектором СПГ. В уряді наголосили, що продовжать боротися з цим важливим джерелом фінансування незаконної війни Путіна в Україні.
Нагадаємо
У четвер, 26 вересня, лідер Білого дому Джо Байден заявив, що США вживають заходів для руйнування глобальної мережі криптовалют у координації з міжнародними партнерами. Мета - протистояти ухиленню від російських санкцій і відмиванню грошей, а також позбавити оборонну базу рф ресурсів.