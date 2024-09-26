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Британія ввела санкції проти кораблів і компаній, пов'язаних із російським СПГ

Британія ввела санкції проти кораблів і компаній, пов'язаних із російським СПГ

Київ • УНН

 • 23449 перегляди

Велика Британія запровадила нові санкції проти п'яти російських суден та двох судноплавних організацій. Метою є стримування спроб РФ збільшити майбутні доходи від енергетики, які фінансують війну в Україні.

У четвер, 26 вересня, Велика Британія заявила, що ввела нові санкції проти п’яти кораблів і двох судноплавних організацій рф. Про це йдеться в заяві британського уряду, передає УНН.

Деталі

У Британії пояснюють, що сьогоднішні дії ґрунтуються на зусиллях разом із союзниками, спрямованих на стримування спроб рф збільшити свої майбутні доходи від енергетики – найважливішого джерела фінансування війни Путіна в Україні.

СПГ є важливим джерелом фінансування незаконної війни Путіна в Україні. Росія планує розширити свої доходи від СПГ, прагнучи збільшити свою частку на світовому ринку СПГ з 8% до 20%

- йдеться заяві. 

ЄС продовжив економічні санкції проти рф22.07.24, 12:24 • 103673 перегляди

Згідно з сьогоднішнім рішенням уряду під санкції потрапили судна: 

  • PIONEER (IMO 9256602)
  • ASYA ENERGY (IMO 9216298)
  • NOVA ENERGY (IMO 9324277)
  • NORTH SKY (IMO 9953523)
  • SCF LA PEROUSE (IMO 9849887)

Окрім того, санкції запровадили проти двох організацій: 

  • OCEAN SPEEDSTAR SOLUTIONS OPC – оператор і менеджер компаній PIONEER і ASYA ENERGY.
  • WHITE FOX SHIP MANAGEMENT – Оператор і менеджер NORTH SKY

Таким чином Велика Британія наклала санкції на 15 суден і організації, які займаються російським сектором СПГ. В уряді наголосили, що продовжать боротися з цим важливим джерелом фінансування незаконної війни Путіна в Україні.

Нагадаємо

У четвер, 26 вересня, лідер Білого дому Джо Байден заявив, що США вживають заходів для руйнування глобальної мережі криптовалют у координації з міжнародними партнерами. Мета - протистояти ухиленню від російських санкцій і відмиванню грошей, а також позбавити оборонну базу рф ресурсів.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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