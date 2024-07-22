Совет ЕС продлил экономические санкции против рф еще на 6 месяцев, сообщили в понедельник в евроинституте, пишет УНН.

Сегодня Совет (ЕС) продлил ограничительные меры ЕС из-за действий российской федерации по дестабилизации ситуации в Украине еще на 6 месяцев, до 31 января 2025 года - сообщили в Совете ЕС.

Эти санкции, впервые введенные в 2014 году, были значительно расширены с февраля 2022 года в ответ на неспровоцированную, неоправданную и незаконную военную агрессию рф против Украины.

Сейчас они состоят из широкого спектра ограничительных мер по секторам, включая ограничения на торговлю, финансы, технологии и товары двойного назначения, промышленность, транспорт и предметы роскоши. Они также включают: запрет на импорт или транспортировку морским транспортом сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из россии в ЕС, отключение от SWIFT нескольких российских банков и приостановление деятельности и лицензий на вещание в ЕС нескольких поддерживаемых кремлем дезинформационных изданий. Кроме того, конкретные меры позволяют ЕС противодействовать обходу санкций.

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