Президент Украины Владимир Зеленский призвал усилить давление на Россию за войну в Украине, чтобы агрессор не мог использовать ни одного дня для того, чтобы приспособиться к давлению на него. Об этом Зеленский заявил во время выступления на заседании правительства Великобритании, передает УНН.

Детали

Вчера у нас уже была очень продуктивная встреча - большое вам спасибо - с представителями оборонно-промышленного комплекса. Там были также министры обороны и торговли. Встреча была действительно предметной. И я надеюсь, что сейчас мы будем работать еще активнее. Действительно, при внедрении изменений важно не терять ни одного дня, и чем быстрее вы действуете, тем больших результатов вы достигнете. И тот же принцип касается давления на Россию за войну: мы должны быть максимально энергичными, чтобы агрессор не мог использовать ни одного дня для того, чтобы приспособиться к давлению на него - сказал Зеленский.

Он поблагодарил Британию и всех партнеров, которые обеспечивают реальную силу санкций против России и которые работают вместе с нами над решением, которое позволит все доходы от замороженных российских активов использовать для защиты от российской агрессии, а позже позволит эти активы конфисковать.

Я хочу подчеркнуть, что сегодня ощущение безопасности для каждого человека не может быть отделено от общей ситуации безопасности в стране и способности государства защищать себя. Я ценю вашу задачу сделать Британию и всю Европу более безопасными и защищенными. Я надеюсь, что вы добьетесь успеха. Наше двустороннее соглашение по безопасности с Великобританией было первым и во многом образцовым для других соглашений. Мы в Украине чрезвычайно благодарны за такое лидерство. Я надеюсь, что мы сможем достичь основных целей нашего соглашения за годы работы вашего правительства. Я очень ценю то, что наши министры только что подписали договор об оборонно-промышленной поддержке, практический документ. Мы всегда должны помнить, что сотрудничество в сфере безопасности и обороны между Украиной и Великобританией всегда имеет значение - добавил Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский призвал премьер-министра Великобритании Кира Стармера продемонстрировать свое лидерство в отношении "дальнобойности" Украины.