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Британия поможет восстановить авиасообщение с Украиной после перемирия

Киев • УНН

 • 430 просмотра

Великобритания работает над восстановлением авиасообщения с Украиной после достижения прекращения огня. Это будет способствовать восстановлению экономики и воссоединению семей.

Британия поможет восстановить авиасообщение с Украиной после перемирия

Великобритания работает над укреплением украинской экономики, в том числе для восстановления полетов в Украину после достижения прекращения огня.  Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, сообщает УНН со ссылкой на сайт британского правительства.  

Я рад, что британские эксперты работают на местах, чтобы поддержать восстановление авиасообщения с Украиной, как только будет достигнуто прекращение огня

- сказал он на пресс-конференции в Киеве в субботу вместе с другими лидерами Коалиции желающих.

Глава британского правительства считает очень важным восстановление авиасообщения с Украиной.

"Это займет некоторое время, но это станет огромным моментом в восстановлении украинской экономики, повышении доверия инвесторов и помощи воссоединить семьи, разлученные войной", - отметил Кир Стармер.

Он подчеркнул, что Великобритания хочет видеть Украину безопасной и процветающей.

Напомним

Напомним, в субботу, 10 мая, в Киеве состоялись переговоры лидеров Германии, Великобритании, Франции, Польши и руководства ЕС с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Лидеры Франции, Британии, Германии и Польши призвали россию к полному прекращению огня на 30 дней. Они хотят создать пространство для переговоров о справедливом мире и усилить давление на рф.  

Кир Стармер заявил, если путин не прекратит огонь на 30 дней, Украина получит усиленную военную помощь, а против россии введут жесткие санкции. Лидеры "Коалиции желающих" требуют мира без условий.

Лидеры Франции, Германии, Польши, Британии и Украины приняли заявление о необходимости перемирия10.05.25, 21:48 • 1442 просмотра

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Войнаполитика
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