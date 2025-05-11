Британия поможет восстановить авиасообщение с Украиной после перемирия

Великобритания работает над укреплением украинской экономики, в том числе для восстановления полетов в Украину после достижения прекращения огня. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, сообщает УНН со ссылкой на сайт британского правительства.

Я рад, что британские эксперты работают на местах, чтобы поддержать восстановление авиасообщения с Украиной, как только будет достигнуто прекращение огня - сказал он на пресс-конференции в Киеве в субботу вместе с другими лидерами Коалиции желающих.

Глава британского правительства считает очень важным восстановление авиасообщения с Украиной.

"Это займет некоторое время, но это станет огромным моментом в восстановлении украинской экономики, повышении доверия инвесторов и помощи воссоединить семьи, разлученные войной", - отметил Кир Стармер.

Он подчеркнул, что Великобритания хочет видеть Украину безопасной и процветающей.

Напомним

Напомним, в субботу, 10 мая, в Киеве состоялись переговоры лидеров Германии, Великобритании, Франции, Польши и руководства ЕС с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Лидеры Франции, Британии, Германии и Польши призвали россию к полному прекращению огня на 30 дней. Они хотят создать пространство для переговоров о справедливом мире и усилить давление на рф.

Кир Стармер заявил, если путин не прекратит огонь на 30 дней, Украина получит усиленную военную помощь, а против россии введут жесткие санкции. Лидеры "Коалиции желающих" требуют мира без условий.

Лидеры Франции, Германии, Польши, Британии и Украины приняли заявление о необходимости перемирия