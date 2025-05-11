Британия поможет восстановить авиасообщение с Украиной после перемирия
Киев • УНН
Великобритания работает над восстановлением авиасообщения с Украиной после достижения прекращения огня. Это будет способствовать восстановлению экономики и воссоединению семей.
Великобритания работает над укреплением украинской экономики, в том числе для восстановления полетов в Украину после достижения прекращения огня. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, сообщает УНН со ссылкой на сайт британского правительства.
Я рад, что британские эксперты работают на местах, чтобы поддержать восстановление авиасообщения с Украиной, как только будет достигнуто прекращение огня
Глава британского правительства считает очень важным восстановление авиасообщения с Украиной.
"Это займет некоторое время, но это станет огромным моментом в восстановлении украинской экономики, повышении доверия инвесторов и помощи воссоединить семьи, разлученные войной", - отметил Кир Стармер.
Он подчеркнул, что Великобритания хочет видеть Украину безопасной и процветающей.
Напомним
Напомним, в субботу, 10 мая, в Киеве состоялись переговоры лидеров Германии, Великобритании, Франции, Польши и руководства ЕС с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Лидеры Франции, Британии, Германии и Польши призвали россию к полному прекращению огня на 30 дней. Они хотят создать пространство для переговоров о справедливом мире и усилить давление на рф.
Кир Стармер заявил, если путин не прекратит огонь на 30 дней, Украина получит усиленную военную помощь, а против россии введут жесткие санкции. Лидеры "Коалиции желающих" требуют мира без условий.
Лидеры Франции, Германии, Польши, Британии и Украины приняли заявление о необходимости перемирия10.05.25, 21:48 • 1442 просмотра