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Макрон озвучив елементи стримування рф після початку перемир'я
10 травня, 14:21 • 10945 перегляди

Макрон озвучив елементи стримування рф після початку перемир'я

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Британія допоможе відновити авіасполучення з Україною після перемир'я

Київ • УНН

 • 788 перегляди

Велика Британія працює над відновленням авіасполучення з Україною після досягнення припинення вогню. Це сприятиме відновленню економіки та возз'єднанню родин.

Британія допоможе відновити авіасполучення з Україною після перемир'я

Велика Британія працює над зміцненням української економіки, у тому числі задля відновлення польотів в Україну після досягнення припинення вогню.  Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, повідомляє УНН з посиланням на сайт британського уряду.  

Я радий, що британські експерти працюють на місцях, щоб підтримати відновлення авіасполучення з Україною, як тільки буде досягнуто припинення вогню

- сказав він на пресконференції в Києві у суботу разом з іншими лідерами Коаліції охочих.

Глава британського уряду вважає дуже важливим відновлення авіасполучення з Україною.

"Це займе певний час, але це стане величезним моментом у відновленні української економіки, підвищенні довіри інвесторів та допомозі возз'єднати сім'ї, розлучені війною", - зазначив Кір Стармер.

Він наголосив, що Велика Британія хоче бачити Україну безпечною та процвітаючою.

Нагадаємо

Нагадаємо, в суботу, 10 травня, у Києві відбулися переговори лідерів Німеччини, Великої Британії, Франції, Польщі та керівництва ЄС з президентом України Володимиром Зеленським.

Лідери Франції, Британії, Німеччини та Польщі закликали росію до повного припинення вогню на 30 днів. Вони хочуть створити простір для переговорів про справедливий мир та посилити тиск на рф.  

Кір Стармер заявив, якщо путін не припинить вогонь на 30 днів, Україна отримає посилену військову допомогу, а проти росії введуть жорсткі санкції. Лідери "Коаліції охочих" вимагають миру без умов.

Лідери Франції, Німеччини, Польщі, Британії та України ухвалили заяву щодо необхідності перемир'я10.05.25, 21:48 • 1546 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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