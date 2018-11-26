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Британия, Франция и Германия призвали Россию в ООН освободить украинских моряков

Британия, Франция и Германия призвали Россию в ООН освободить украинских моряков

Киев  •  УНН

 • 7859 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Великобритания, Франция и Германия в Организации Объединенных Наций призвали Российскую Федерацию немедленно освободить задержанных украинских моряков, передает УНН.

"Мы глубоко обеспокоены состоянием шести раненых украинцев и 23, которые были задержаны Российской Федерацией. Мы призываем к их срочному освобождению", - подчеркнул заместитель Постоянного представителя Великобритании при ООН Джон Аллен.

В свою очередь представитель Франции при ООН, которая озвучивала общую позицию как Франции, так и Германии, призвала Россию к деэскалации конфликта и освобождению украинских моряков.

"Кроме того, мы призываем Россию как можно скорее освободить военных моряков Украины, которые были задержаны. Также освободить задержанные суда", - сказала она.

Как сообщал УНН, в МИД Украины заявили о вооруженном нападении и захвате украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь, а также ранениях и взятии в плен членов их экипажей и выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины. Украинская сторона заявляла о шестерых раненых военных, двое из которых - тяжело.

В ночь с 25 на 26 ноября было экстренно созвано заседание СНБО, на котором в связи с эскалацией в Азовском море было предложено ввести военное положение на два месяца.

ВР рассмотрит решение о введении военного положения на внеочередном заседании в понедельник, 26 ноября, которое созвано на 16:00. До сих пор рассмотрение вопрос не началось.

Вооруженные силы Украины привели в полную боеготовность.

Из-за эскалации в Азовском море также призвали провести экстренное заседание Совбеза ООН.

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