Бразилия применит армию для безопасности во время саммита G20
Киев • УНН
Вооруженные силы Бразилии будут обеспечивать безопасность во время саммита G20 в Рио-де-Жанейро в ноябре. На мероприятии ожидается присутствие Джо Байдена и Си Цзиньпина среди других мировых лидеров.
Вооруженные силы Бразилии будут использованы для усиления безопасности во время саммита "Большой двадцатки", который пройдет в Рио-де-Жанейро в ноябре. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что закон позволяет президенту республики применять войска в определенном регионе в случае, если полиция не способна гарантировать надлежащий уровень безопасности.
Подобная практика ранее использовалась во время крупных событий, предусматривающих присутствие международных делегаций и большого количества посетителей - в частности чемпионата мира по футболу 2014 года и Олимпийских игр 2016 года.
путин отказался от визита на саммит G20 в Бразилии18 октября 2024, 15:02 • 17865 просмотров
Государственный секретарь по вопросам безопасности Виктор Сантуш объяснил, что страна-хозяйка саммита ответственна за безопасность всех его участников. Приезд в Рио уже подтвердили немало лидеров, среди которых президент США Джо Байден и глава Китая Си Цзинпинь.
В Рио-де-Жанейро в последнее время отмечен рост уровня преступности. Резонансный случай произошел недавно, когда группа похитителей использовала городские автобусы как баррикады для блокирования полицейских.
Страны G20 могут запросто поставить путина на место - Зеленский28 октября 2024, 10:24 • 17250 просмотров