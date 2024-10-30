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россияне применили беспилотники с термобарической боевой частью для последних атак по Украине - КНИИСЭ
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россияне применили беспилотники с термобарической боевой частью для последних атак по Украине - КНИИСЭ

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В ВСУ планируется призвать еще более 160 тыс. человек - СНБО

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Для богатых нет смысла, а бедным 1 тысячи будет мало: экономист о программе поддержки для каждой семьи
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Военные, потерявшие конечности, бесплатно проходят дайвинг-реабилитацию в Броварах
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Бразилия применит армию для безопасности во время саммита G20

Бразилия применит армию для безопасности во время саммита G20

Киев  •  УНН

02:24 • 522 просмотра

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Вооруженные силы Бразилии будут обеспечивать безопасность во время саммита G20 в Рио-де-Жанейро в ноябре. На мероприятии ожидается присутствие Джо Байдена и Си Цзиньпина среди других мировых лидеров.

Вооруженные силы Бразилии будут использованы для усиления безопасности во время саммита "Большой двадцатки", который пройдет в Рио-де-Жанейро в ноябре. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что закон позволяет президенту республики применять войска в определенном регионе в случае, если полиция не способна гарантировать надлежащий уровень безопасности. 

Подобная практика ранее использовалась во время крупных событий, предусматривающих присутствие международных делегаций и большого количества посетителей - в частности чемпионата мира по футболу 2014 года и Олимпийских игр 2016 года.  

путин отказался от визита на саммит G20 в Бразилии18 октября 2024, 15:02 • 17865 просмотров

Государственный секретарь по вопросам безопасности Виктор Сантуш объяснил, что страна-хозяйка саммита ответственна за безопасность всех его участников. Приезд в Рио уже подтвердили немало лидеров, среди которых президент США Джо Байден и глава Китая Си Цзинпинь.

В Рио-де-Жанейро в последнее время отмечен рост уровня преступности. Резонансный случай произошел недавно, когда группа похитителей использовала городские автобусы как баррикады для блокирования полицейских.

Страны G20 могут запросто поставить путина на место - Зеленский28 октября 2024, 10:24 • 17250 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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