Бразилія застосує армію для безпеки під час саміту G20
Київ • УНН
Збройні сили Бразилії забезпечуватимуть безпеку під час саміту G20 у Ріо-де-Жанейро в листопаді. На заході очікується присутність Джо Байдена та Сі Цзіньпіна серед інших світових лідерів.
Збройні сили Бразилії будуть використані для посилення безпеки під час саміту "Великої двадцятки", який пройде у Ріо-де-Жанейро у листопаді. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
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Зазначається, що закон дозволяє президенту республіки застосовувати війська у певному регіоні в разі, якщо поліція не здатна гарантувати належний рівень безпеки.
Подібна практика раніше використовувалася під час великих подій, що передбачали присутність міжнародних делегацій та великої кількості відвідувачів - зокрема чемпіонату світу з футболу 2014 року та Олімпійських ігор 2016 року.
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Державний секретар з питань безпеки Віктор Сантуш пояснив, що країна-господарка саміту відповідальна за безпеку усіх його учасників. Приїзд до Ріо вже підтвердили чимало лідерів, серед яких президент США Джо Байден та очільник Китаю Сі Цзінпінь.
У Ріо-де-Жанейро останнім часом відзначено зростання рівня злочинності. Резонансний випадок стався нещодавно, коли група викрадачів використала міські автобуси як барикади для блокування поліцейських.
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