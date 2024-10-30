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MIM-104 Patriot

Бразилія застосує армію для безпеки під час саміту G20

Київ • УНН

 • 21342 перегляди

Збройні сили Бразилії забезпечуватимуть безпеку під час саміту G20 у Ріо-де-Жанейро в листопаді. На заході очікується присутність Джо Байдена та Сі Цзіньпіна серед інших світових лідерів.

Бразилія застосує армію для безпеки під час саміту G20

Збройні сили Бразилії будуть використані для посилення безпеки під час саміту "Великої двадцятки", який пройде у Ріо-де-Жанейро у листопаді. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що закон дозволяє президенту республіки застосовувати війська у певному регіоні в разі, якщо поліція не здатна гарантувати належний рівень безпеки. 

Подібна практика раніше використовувалася під час великих подій, що передбачали присутність міжнародних делегацій та великої кількості відвідувачів - зокрема чемпіонату світу з футболу 2014 року та Олімпійських ігор 2016 року.  

путін відмовився від візиту на саміт G20 у Бразилії18.10.24, 18:02 • 18281 перегляд

Державний секретар з питань безпеки Віктор Сантуш пояснив, що країна-господарка саміту відповідальна за безпеку усіх його учасників. Приїзд до Ріо вже підтвердили чимало лідерів, серед яких президент США Джо Байден та очільник Китаю Сі Цзінпінь.

У Ріо-де-Жанейро останнім часом відзначено зростання рівня злочинності. Резонансний випадок стався нещодавно, коли група викрадачів використала міські автобуси як барикади для блокування поліцейських.

Країни G20 можуть запросто поставити путіна на місце - Зеленський28.10.24, 12:24 • 18698 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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