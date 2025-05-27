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Большинство областей накроют дожди: прогноз погоды в Украине на конец весны

Киев • УНН

 • 396 просмотра

В ближайшие дни в Украине будет дождливо, особенно на Правобережье, Винницкой, Днепропетровской и Запорожской областях. Температура воздуха ночью +12…+18 °C, днем +18…+24 °C, на юге до +28 °C.

Большинство областей накроют дожди: прогноз погоды в Украине на конец весны

Синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха сообщила, что в ближайшие дни в большинстве областей Украины сохранится дождливая погода. В то же время на большей части территории Украины будет теплая погода в пределах +12…+18 °C ночью и +18…+24 °C днем, сообщила Птуха в эфире телемарафона, пишет УНН.

Детали

Такая дождливая ситуация будет оставаться. Сейчас территория Украины находится под действием атмосферного фронта, который проходит с севера на юг через центральную часть Украины, и в большинстве областей, в частности на Правобережье, обуславливает такую дождливую погоду. В Прикарпатье, а также в таких областях, как Винницкая, Днепропетровская, Запорожская, а в дневные часы Житомирская и Киевская даже могут быть значительные дожди

- предупредила Птуха.

Она также добавила, что в последние дни мая дожди станут более весенними, хотя в некоторых областях стоит ожидать грозы.

В дальнейшем уже 29, 30 числа, будут кратковременные дожди, которые по своему характеру приближаются к майским. Кое-где могут быть грозы. Сейчас грозы достаточно отдельные, в частности ближе к юго-восточным областям могут быть грозы и определенные усиления ветра. В западных областях царит прохладная воздушная масса, холодная

- сообщила синоптик.

"Жара и солнце еще будут": синоптик дала дождливый прогноз на завтра27.05.25, 12:02 • 1056 просмотров

Птуха также добавила, что завтра в восточных областях и на Сумщине осадков не прогнозируется. Кроме того, по ее словам, прохладная температура воздуха будет сохраняться в западных областях, зато в других регионах уже будет теплее.

В западных областях, и это заденет Житомирскую и Винницкую, будет достаточно прохладно. Трое суток ночная температура будет в пределах +7…+13 °C, дневная +13…+19 °C. Остальные области все таки теплее – ночная температура +12…+18 °C, днем +18…+24 °C. По южным областям там более высокие показатели, и до +27…+28 °C поднимутся столбики термометров

 - сообщила Птуха.

Дополнение

19-20 мая в ряде областей Украины объявлен "желтый" уровень опасности из-за грозы. Исключение - Киевская, Винницкая и Черниговская области.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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