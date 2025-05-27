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Більшість областей вкриють дощі: прогноз погоди в Україні на кінець весни

Київ • УНН

 • 506 перегляди

Найближчими днями в Україні дощитиме, особливо на Правобережжі, Вінниччині, Дніпропетровщині та Запоріжжі. Температура повітря вночі +12…+18 °C, вдень +18…+24 °C, на півдні до +28 °C.

Більшість областей вкриють дощі: прогноз погоди в Україні на кінець весни

Синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха повідомила, що найближчими днями в більшості областей України зберігатиметься дощова погода. Водночас на більшість частині території України буде тепла погода в межах +12…+18 °C уночі та +18…+24 °C вдень, повідомила Птуха в ефірі телемарафону, пише УНН.

Деталі

Така дощова ситуація буде залишатися. Зараз територія України знаходиться під дією атмосферного фронту, який пролягає з півночі на південь через центральну частину України, і у більшості областей, зокрема на Правобережжі зумовлює таку дощову погоду. У Прикарпатті, а також в таких областях, як Вінницька, Дніпропетровська, Запорізька, а в денні години Житомирська і Київська навіть можуть бути значні дощі

- попередила Птуха.

Вона також додала, що що в останні дні травня дощі стануть більш весняними, хоча в деяких областях варто очікувати грози.

Надалі вже 29, 30 числа, будуть короткочасні дощі, які за своїм характером наближаються до травневих. Подекуди можуть бути грози. Зараз грози досить окремі, зокрема ближче до південно-східних областей можуть бути грози і певні посилення вітру. У західних областях панує прохолодна повітряна маса, холодна

- повідомила синоптикиня.

"Спека та сонце ще будуть": синоптик дала дощовий прогноз на завтра27.05.25, 12:02 • 1094 перегляди

Птуха також додала, що завтра у східних областях і на Сумщині опадів не прогнозується. Крім того, за її словами, прохолодна температура повітря зберігатиметься у західних областях, натомість в інших регіонах вже буде тепліше.

В західних областях, і це зачепить Житомирську і Вінницьку, буде досить прохолодно. Три доби нічна температура буде в межах +7…+13 °C, денна +13…+19 °C. Решта областей все таки тепліше – нічна температура +12…+18 °C, вдень +18…+24 °C. По південних областях там вищі показники, та до +27…+28 °C піднімуться стовпчики термометрів

 - повідомила Птуха.

Доповнення

19-20 травня в низці областей України оголошено "жовтий" рівень небезпеки через грози. Виключення - Київська, Вінницька і Чернігівська області.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

Погода та довкілля
Вінницька область
Житомирська область
Сумська область
Київська область
Дніпропетровська область
Запорізька область
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